Gabriel Cotabiță pregătește un turneu alături de trupa Othello

Gabriel Cotabiță și trupa Othello au anunțat proiectul Redivivus. Este vorba de o serie de concerte plănuite să se desfășoare în toată țara imediat ce organizarea lor va fi posibilă din punctul de vedere al măsurilor de securitate sanitară.

Până atunci, Redivivus va debuta online duminică, 1 noiembrie 2020, începând cu ora 20. Concertul online va fi transmis pe Facebook și Youtube, cu ocazia aniversării zilei de naștere a lui Gabriel Cotabiță. Artistul va împlini 65 de ani.

"Mă cunosc cu Florentin Milcof, cunoscut pe scenă drept Othello, de mulți ani, am lucrat împreună la o serie de evenimente importante și sunt foarte bucuros de această colaborare care, sper, va aduce bucurie și speranță fanilor mei, publicului în general. Ne-am întâlnit în această vară cu ocazia unor spectacole găzduite la Olimp de către Phoenicia Blue View. Am cântat împreună, iar publicul a primit neașteptat de bine această asociere. Ne-am hotărât astfel să facem o echipă cu care să producem și să promovăm o serie de concerte live sub titulatura Redivivus", a declarat Gabriel Cotabiță.