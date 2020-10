Dua Lipa va susține un concert virtual intitulat "Studio 2054"

Dua Lipa a anunțat un concert special denumit "Studio 2054", ce se dorește a fi un eveniment în care "realitatea și fantezia se îmbină pentru a oferi o nouă experiență live multidimensională". Mai multe detalii în articol.

Filmat într-un depozit uriaș, "Studio 2054" o va prezenta pe Dua Lipa înconjurată de decoruri extravagante, ecrane gigantice și lumini colorate. Cântăreața va avea alături o distribuție formată din muzicieni, dansatori, patinatori și acrobați, precum și o serie de invitați surpriză pentru a oferi o adevărată explozie muzicală.

Anunțul despre noul eveniment a fost făcut chiar de Dua Lipa pe pagina personală de Instagram. Vedeta, vădit emoționată și încântată de proiect, a spus că a lucrat foarte mult la crearea acestui eveniment și că este primul show live de o asemenea anvergură pe care îl susține. Artista va interpreta o serie de melodii atât de pe cel mai recent album, "Future Nostalgia", cât și de pe materialul de debut.

Show-ul va fi transmis pe 27 noiembrie, prin LiveNow.com. Biletele se pun în vânzare pe 30 octombrie, în număr limitat. Prețul unui bilet standard este de 11,99 de dolari. Există și varianta VIP, la prețul de 27,50 de dolari, care permite accesul în culise și la afterparty.

Dua Lipa este o cântăreață și compozitoare britanică. În 2017 a lansat albumul de debut, ce conține hit-uri precum "Be the One", "Hotter Than Hell", "IDGAF" sau "New Rules", piesă ce a ajuns pe locul 6 în topul Billboard 100. În 2018, artista a câștigat două Premii Grammy: pentru Best New Artist și pentru Best Dance Recording ("Electricity" -- Silk City & Dua Lipa feat. Diplo & Mark Ronson).

Cel mai recent album, "Future Nostalgia", lansat la sfârșitul lunii martie, cuprinde piese precum "Don't Start Now", "Physical" sau "Break My Heart".