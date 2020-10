Leonardo DiCaprio, Meryl Streep și Timothee Chalamet i se vor alătura lui Jennifer Lawrence în distribuția plină de vedete din "Don't Look Up”, o nouă comedie ce va fi disponibilă pe Netflix.

Jonah Hill, Himesh Patel, Ariana Grande, Kid Cudi și Matthew Perry vor face parte din noua producție, alături de Cate Blanchett și Rob Morgan. "Don't Look Up" va fi regizat de Adam McKay (cunoscut pentru "Step Brothers", "Anchorman" sau "The Big Short") și co-produs de Kevin Messick.

Lungmetrajul spune povestea a doi astronauți neînsemnați care pornesc o inițiativă media de a avertiza omenirea cu privire la un asteroid ce amenință Pământul. Filmările pentru "Don't Look Up" sunt programate să înceapă la finalul acestui an.

În afară de acest proiect, distribuția "Don't Look Up" are numeroase proiecte de dus la bun sfârșit. DiCaprio va juca în adaptarea "Killers of the Flower Moon", în regia lui Martin Scorsese. Pe Meryl Streep o vom vedea într-o altă producție Netflix - "The Prom", regizată de Ryan Murphy, dar și în comedia lui Steven Soderbergh, "Let Them All Talk".

Timothée Chalamet, care a jucat anterior cu Streep în remake-ul Gretei Gerwig - "Little Women" - va apărea în "Dune", "The French Dispatch" și "Going Electric", filmul biografic despre Bob Dylan.