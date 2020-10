David Hassehoff s-a apucat de heavy metal; Iată un teaser pentru piesa "Through the Night"

Dacă Jean Claude Van Damme s-a apucat de dans, un alt star al anilor '80 şi '90 e pe cale să ne surprindă la rândul său cu un act artistic inedit. E vorba despre David Hasselhoff, care s-a apucat de heavy metal. Vedeta din serialul "Baywatch" a înregistrat o piesă heavy metal numită "Through the Night" alături de trupă CUESTACK. Puteţi asculta un teaser/demo în articol.

David Hasselhoff nu e străin deloc de muzică, piesele sale fiind apreciate în special în Germania. Artistul a avut un concert legendar în Berlin, fix când cădea celebrul zid şi la 30 de ani distanţă publicul local încă îl adoră. Albumul "Looking for Freedom" a făcut senzaţie în Europa în anul 1989, în mijlocul tumultului. În iunie 1989 Polonia îşi ţinea primele alegeri libere, iar în noiembrie cădea Zidul Berlinului. Germanii au transformat "Looking for Freedom" într-un imn local. Urmarea? Hasselhoff şi-a văzut albumul primind 3 discuri de platină în Europa într-un singur an.

Imediat după ce a picat Zidul, primul invitat la show-ul de Anul Nou 1990 al germanilor a fost Hoff, cimentându-şi statutul de legendă muzicală pentru germani. A fost ridicat cu o macara deasura rămăşiţelor Zidului în faţa a 500.000 de berlinezi, în vreme ce cânta piesa titulară de pe album.

Revenim în 2020, găsindu-l pe Hoff la 68 de ani şi gata să abordeze un nou gen muzical. Colaborarea dintre actorul devenit muzician şi trupa CUESTACK a început în 2018, cu o serie de demo-uri şi întâlniri. CUESTACK este un duo muzical, iar cei doi membri ai săi se declară fani Hasselhoff pe viaţă. Au dorit să îl direcţioneze pe artist spre metal şi au filmat videoclipul piesei "Through the Night" într-o singură zi. Înregistrarea melodiei s-a făcut în 2019 într-un studio din Viena.

Problema e că deşi clipul a fost filmat, grupul nu avea finanţe pentru post producţie, mai ales că se dorea un clip SF complex. Astfel CUESTACK şi Hoff au apelat la Kickstarter, unde a pornit o campanie de crowdfunding. Pe lângă faptul că poţi cumpăra piesa sub formă de download digital de acolo, poţi comanda şi box set-uri speciale. Ele includ digipack CD, o cărticică cu 8 pagini, autografe, poster, o şapcă cu "Through the Night" şi o brăţară din piele. Puteţi susţine proiectul aici.

CUESTACK este compusă din Martin Kames, designer VFX şi Bernth Brodtrager, "creator de conţinut şi chitarist pe stilul shred". Hasselhoff şi-a lansat ultimul album în 2019, "Open Your Eyes" fiind primul disc sub tutela casei de discuri Cleopatra Records.