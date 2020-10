Corey Taylor are propriul său joc video, "CMFT", axat pe wrestling

Întregul album "CMFT" este gândit în jurul conceptului de wrestling, iar Corey şi-a construit şi un personaj demn de WWE. Jocul "CMFT" se poate accesa pe site-ul artistului, thecoreytaylor.com. Pentru a porni jocul trebuie să te autentifici cu Spotify sau Apple Music. Odată logat te poţi folosi de personaje virtuale create după piesele de pe albumul "CMFT". Ele se vor duela cu membri ai trupei Slipknot şi Stone Sour, dar se poate şi viceversa, adică să jucaţi cu muzicienii versus avatarurile pieselor.

Corey Taylor însuşi este un personaj jucabil şi există şi un personaj Billy "Black Eyes" Blue", dar şi un wrestler numit Culturehead, care are o mască colorată pe faţă. Apare şi un personaj diavolesc cu coarne roşii, Howie 666. Pare un joc 8 bit clasic de lupte/wrestling şi este gratuit. Atenţie, la autentificarea în Spotify sau Apple Music acceptaţi ca datele personale să fie preluate de către site, conform termenilor Atlantic Records. Practic, casa de discuri a lui Corey, sub tutela Warner Music primeşte acces la datele contului tău Spotify şi activitatea ta.

Îţi poate prelua piesele, playlisturile pentru a le transforma în personaje. Centura de campion la wrestling primită la final de joc este prezentă şi pe coperta albumului. Corey a recunoscut că are o obsesie cu WWE şi wrestling-ul televizat, ba chiar şi-a făcut o centură specială imprimată "CMFT", cu care umblă prin casă. Recent Corey a participat la un concert transmis global prin live stream sub numele de "Forum or Against 'Em", desfăşurat la celebra sală de spectacole The Forum din Los Angeles.

There can only be one champion. Battle for the #CMFT Title Belt and claim it as your own. Connect through @Spotify or @AppleMusic to begin.

— Corey Taylor (@CoreyTaylorRock) October 6, 2020