Cleopatra Stratan a fost cerută în căsătorie de iubitul ei, Edward Sanda

În luna august, Cleopatra Stratan și Edward Sanda își mărturiseau sentimentele în versurile piesei "Dragoste, vă rog!", cei doi tineri îndrăgostiți amintind atunci publicului că pentru iubirea adevărată merită să riști orice.

Aceste vorbe nu au fost spuse în vânt, Cleopatra și Edward punând în practică mesajul transmis prin intermediul acelei colaborări. Deși sunt amândoi foarte tineri - Cleopatra are 18 ani, iar Edward 23 - au hotărât să facă un pas important și să oficializeze relația lor.

Cererea în căsătorie a venit în contextul sărbătoririi majoratului Cleopatrei, de pe 6 octombrie. Artista a venit în București pentru a fi alături de iubitul ei, la fel cum și Edward a sărbătorit în luna iulie împlinirea a 23 de ani alături de iubita sa, printr-o vizită la Chișinău.

"Mi-am dorit foarte mult să fie un moment intim și să fim doar noi doi", povestește Edward, care s-a pregătit foarte mult pentru alegerea inelului de logodnă. "Complice" și ajutor i-a fost mama lui, alături de care a umblat prin foarte multe magazine.

Petrecerea intimă de ziua Cleopatrei a avut loc la Clubul Diplomatic din București, iar cererea în căsătorie a venit imediat după miezul nopții.

"A fost o nebunie, am intrat, cred, în toate magazinele chiar și de câte 5-6 ori, pentru că îmi doream să găsesc acel inel perfect pentru ea. Am trăit ceva emoții și în privința dimensiunii, pentru că nu am avut cu mine un alt inel de model și nu știam exact mărimea. Dar s-a potrivit perfect!", a povestit artistul.