Urmărește aftermovie-ul The Concert Drive IN, în cadrul căruia au concertat INNA, Antonia, Irina Rimes, Carla’s Dreams - VIDEO

The Concert Drive IN, evenimentul din vară desfășurat pe parcursul a trei zile la Romexpo, a reunit pe aceeași scenă pe mulți dintre artiștii din mainstream-ul muzicii românești. În amintirea acelor zile euforice, organizatorii au lansat un clip retrospectiv, ce cuprinde secvențe din concertele susținute de Inna, Alina Eremia, Antonia, Irina Rimes, The Motans și toți cei incluși în lineup.

The Concert Drive IN a adus la începutul acestei veri trei zile fantastice la Romexpo, în care artiști iubiți din zona muzicii pop, dance și trap s-au reîntâlnit cu fanii, după o lungă perioadă, în condiții de maximă siguranță. Publicul s-a bucurat de o experiență inedită, adaptată condițiilor actuale, având oportunitatea de a-și revedea pe scenă artiștii favoriți.

"Chiar dacă distanțați, am fost aproape unii de ceilalți prin muzică"

"Sunt bucuros că am reușit să ne reîntâlnim cu publicul în vara aceasta, la The Concert Drive IN. A fost o experiență inedită, atât de așteptată în timpurile pe care le trăim. Chiar dacă distanțați, am fost aproape unii de ceilalți prin muzică. Așteptăm cu nerăbdare următoarele evenimente și întâlniri cu fanii", a spus The Motans.

Atmosfera a fost incendiară la Romexpo, iar artiștii și toți cei prezenți s-au bucurat din plin de această reîntâlnire specială și s-au distrat împreună, chiar dacă de la distanță. Energia celor trei zile de concerte a fost cuprinsă în câteva minute, în aftermovie-ul evenimentului, recent lansat.

VIDEO: Aftermovie The Concert Drive IN

"Organizarea The Concert Drive IN a reprezentat o provocare pentru noi toți, însă având în vedere tot contextul de anul acesta, a fost un eveniment de care ne era tare dor și ne bucurăm că a devenit realitate. Pe tot parcursul organizării, am ținut cont de toate regulile și am făcut totul pentru a pune pe primul loc sănătatea noastră și a invitaților noștri, fie că vorbim despre artiști sau despre public. După foarte multă muncă și sete de organizare a unui astfel de eveniment, rezultatul a fost cel așteptat, totul s-a desfășurat în condiții perfecte, iar distracția și-a spus cuvântul", a declarat George Carabelea, organizator The Concert Drive IN.

The Concert Drive IN s-a desfășurat în weekend-ul 26 - 28 iunie. Din lineup au făcut parte: INNA, Antonia, Irina Rimes, Carla’s Dreams, The Motans, Roxen, Olivia Addams, Cezar Guna, Alexia, alături de traperii IAN, Azteca, Oscar, NANE și Killa Fonic.