Whiskey-ul Metallica stârneşte controverse legate de abstinenţa lui James Hetfield

Metallica, asemenea tuturor trupelor uriaşe de pe glob şi-a pus logo-ul pe o sumedenie de produse, inclusiv băuturi spirtoase. Această decizie pare mai controversată ca oricând, având în vedere lupta lui James Hetfield cu alcoolismul, iar trupa a simţit nevoia să îşi apere decizia de branding. Avem detalii în articol.

În luna mai a acestui an Metallica anunţa o ediţie limitată "Batch 100" a whiskey-ului marca proprie Blackened. El a primit îmbunătăţiri de aromă prin "un proces de rafinare sonică" numit "Black Noise", care implică un subwoofer personalizat. Trupa thrash vinde această băutură ca un box set, care include o sticlă de whiskey, dar şi două viniluri de 12 inch, cu piesele Metallica folosite pe parcursul procesului de învechire, plus o revistă Blackened Zine de colecţie.

Metallica e departe de a fi singura trupă care face aşa ceva şi Iron Maiden are deja câteva beri proprii. Sunt şi multipli muzicieni care s-au asociat cu mărci de bere, vinuri, whiskey-uri şi alte spirtoase. Fanii Metallica au părut totuşi nemulţumiţi de context şi anume lupta lui James Hetfield cu alcoolismul. Au apărut comentarii pe Instagram şi Facebook ale acestor fani care văd drept ciudată asocierea trupei cu whiskey-ul având în vedere problemele solistului său.

În septembrie 2019 trupa şi-a anulat concertele din Australia, pentru că Hetfield a avut o recădere în alcoolism şi a trebuit să se interneze la dezintoxicare. În ciuda criticilor aduse pentru trupa care a promovat whiskey-ul, proiectul Blackened a mers mai departe.

Chitaristul Metallica Kirk Hammett a decis să ia poziţie recent, dând un interviu celor de la Daily Star şi declarând următoarele:

Nu poţi compara cele două lucruri. Lupta lui James pentru a fi "pe uscat" este o chestiune complet personală, mentală şi emoţională. Faptul că producem, îmbuteliem şi vindem alcool este complet independent de acest lucru. Este complet decizia ta dacă bei sau nu. Eu cred că pot să vând ce vreau. Dacă eram diabetic, asta nu ar însemna că nu aş putea vinde dulciuri. Avem o întâlnire virtuală o dată pe săptămână pentru a fi în contact. James îşi croieşte drum prin situaţia proprie şi noi încercăm să îl susţinem.

Blackened este un whiskey american realizat de Metallica alături de expertul în distilare Dave Pickerrell. A fost anunţat în 2018 şi a primit versiuni şi ediţii speciale. Hetfield a ieşit de la rehab şi a apărut în public la început de an 2020, dar reunirea sa cu trupa pentru concerte a fost amânată de pandemie. Am avut parte doar de reprezentaţii online prin Zoom şi doar recent grupul s-a reunit fizic în studio şi pentru un concert transmis la drive in în State.