Un nou trailer James Bond ni-l prezintă pe Safin, înfricoșătorul personaj interpretat de Rami Malek

Într-un univers paralel, "No Time to Die", cel de-al 25-a film din seria James Bond, ar fi fost de mult timp în cinematografe. Dar în acest univers, nu este așa - deci, cel mai bun lucru pe care trebuie să-l facă echipa 007 este să mențină apetitul publicului cu noi trailere. Cel mai recent îl pune în centrul atenției pe Rami Malek, oferind cea mai lungă întrevedere de până acum a personajului interpretat de acesta.

"Time to Die" ar putea fi printre puținele blockbustere gata de lansare în acest an. În trailerul ultimului film în care Daniel Craig va mai îmbrăca costumul agentului 007 putem vedea scene pline de adrenalină și cascadorii periculoase.

Fanii universului Bond primesc, de asemenea, prima "întâlnire" cu Rami Malek, în rolul lui Safin, principalul personaj negativ. Chipul său este cu siguranță departe de aspectul cizelat al lui Freddie Mercury și arată mai diabolic ca oricând. Rami a câștigat premiul Oscar cu un an în urmă pentru interpretarea din "Bohemian Rhapsody".

Clipul le prezintă și pe Ana de Armas în rolul Palomei și pe Lashana Lynch, ce o portretizează pe Naomi. Bătăioase și cu armele la purtător, cele două vor contribui la o parte din acțiunea filmului. Distribuția îi mai include pe Naomie Harris în rolul lui Eve Moneypenny, Ben Whishaw în rolul lui Q, Léa Seydoux în rolul Madeleinei Swann, Ralph Fiennes în rolul lui M., Jeffrey Wright în rolul lui Felix Leiter, Rory Kinnear în rolul lui Bill Tanner și Christoph Waltz revenind la rolul lui Blofeld.

Filmul "No Time for Die" este regizat de Cary Fukunaga, după un scenariu semnat de Neal Purvis, Robert Wade, Scott Z. Burns și Phoebe Waller-Bridge. Coloana sonoră poartă amprenta cunoscutului Hans Zimmer, cu Billie Eilish interpretând piesa principală de pe soundtrack. Pelicula ar fi trebuit să fie lansată în aprilie, dar a fost amânată din cauza pandemiei. Pentru moment, noul James Bond este programat să ajungă la public în luna noiembrie a acestui an, data exactă nefiind încă anunțată.

Trailer James Bond: No Time To Die