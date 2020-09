Taylor Swift e pe punctul de a depăși un record stabilit de Whitney Houston

Cariera ambițioasei Taylor Swift atinge noi culmi. Albumul surpriză "folklore" se află pe prima poziție în topul Billboard 200 de șase săptămâni, pavându-i astfel drumul către depășirea unui record deținut de Whitney Houston și nezdruncinat de mai bine de 11 ani.

Taylor Swift scrie istorie în vremuri de pandemie. Noul ei album indie "folklore" a oferit publicului, se pare, exact ceea ce avea nevoie în aceste săptămâni de frământări și incertitudini. Materialul se află de o lună și jumătate pe prima poziție în topul american Billboard 200, această performanță adăugându-se altor 40 de săptămâni de albume fruntașe în acest clasament.

Cele 8 albume lansate de Taylor Swift în cei 17 ani de carieră s-au fructificat, astfel, în 46 de săptămâni petrecute pe primul loc în Billboard 200, record al unei artiste deținut până acum doar de Whitney Houston. Regretata cântăreață reușea să atingă acest prag cu patru albume: discul Whitney Houston" din 1985, LP-ul "Whitney" din 1987, soundrack-ul "The Bodyguard" din 1992 și "I Look to You" din 2009.

Albumul "folklore" este, totodată, și primul material de studio lansat în ultimii 4 ani care reușește să staționeze șase săptămâni pe prima poziție în topul Billboard, anteriorul material cu un succes similar aparținându-i lui Drake, cu albumul "The View". Taylor deține în prezent și cel mai de succes album al anului pandemic 2020.

Ce alte recorduri ar putea depăși "folklore"

Dacă "folklore" se va menține în preferințele publicului, Taylor Swift ar putea atinge și alte recorduri. În categoria femei de succes în muzică o are ca reper pe Adele, care a staționat cu un singur material (emblematicul "21") 34 de săptămâni pe prima poziție. Un alt record dificil de atins este deținut de The Beatles, legendara trupă petrecând 132 de săptămâni în fruntea topului Billboard, reușită atinsă prin însumarea succeselor a 19 materiale de studio.

Albumul "folklore" a fost înregistrat de Taylor Swift în perioada de izolare. Discul cu influențe indie folk, alternative rock, electro-folk și chamber pop este un material conceptual, compus din perspectiva unor personaje create de Taylor. Materialul a fost aclamat de către critici, primind cinci stele din partea The Daily Telegraph, The Guardian și The Sidney Morning Herald.