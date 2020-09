Robert Pattinson are COVID-19; filmările pentru "The Batman" au fost sistate

Robert Pattinson, în vârstă de 34 de ani, a fost testat pozitiv pentru coronavirus, determinând întreruperea filmării peliculei "The Batman", la doar câteva zile după ce filmul cu super-eroi și-a reluat activitatea la studiourile din afara Londrei.

Printr-un comunicat de presă, Warner Bros a dezvăluit că un membru al echipei care lucrează la producția "The Batman" a fost confirmat cu noul coronavirus, dar nu a oferit un nume. A precizat doar că persoana respectivă se află în izolare, iar filmările sunt întrerupte temporar. Cu toate acestea, publicația Vanity Fair susține, pe baza unor surse aflate sub anonimat, că este vorba de vedeta peliculei, Robert Pattinson.

Filmările, care au loc în Marea Britanie, au fost reluate recent, după ce în martie au fost suspendate din cauza pandemiei. Regizorul Matt Revees a declarat că aproximativ 25% din peliculă a fost filmată până acum. În ciuda acestei situații neplăcute, filmul este așteptat să iasă pe piață în toamna anului 2021.

"The Batman" a beneficiat recent de un trailer oficial, în care am putut vedea un Robert Pattinson dur, cu o puternică dorință de a cotonogi răufăcătorii. Zoe Kravitz o interpretează pe Catwoman, Jeffrey Wright este noul James Gordon, iar Collin Farrell este de nerecunoscut cu protezele faciale care îl fac "Pinguinul". Printre alte nume actoricești care apar în "The Batman" se numără Paul Dano (The Riddle), Andy Serkis (majordomul Alfred) și John Turturro (gangsterul Carmine Falcone).

The Batman - Official Trailer | DC FanDome