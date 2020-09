Marilyn Manson vorbește despre viața în pandemie și noul album "We Are Chaos"

Nonconformistul Marilyn Manson s-a adaptat destul de ușor la noul stil de viață impus de pandemie. S-a focalizat pe aspectele importante, albumul "We Are Chaos" urmând să apară pe piață în septembrie.

La trei ani de la apariția albumului "Heaven Upside Down", Marilyn Manson revine cu un material de studio ce-și trage seva de glam-rock din resurse creative nebănuite. În ciuda titlului perfect croit pe imprevizibila pandemie, "We Are Chaos" nu e un album născut de COVID-19, ci doar întâmplător lansat în aceste zile de accentuată incertitudine.

Ca noi toți, Manson a simțit efectele izolării, dar poate nu atât de puternic precum alte persoane, mai sociabile. Așa a mărturisit artistul, cel puțin, în interviul acordat pentru Consequence of Sound.

Marilyn Manson: "Rutina concertelor și plăcerea de a putea cânta în fața publicului sunt aspecte care îmi lipsesc"

"Ei bine, cred că e un noroc pentru cineva ca mine, care trebuie să treacă prin experiența asta, la fel ca toată lumea, faptul că nu-mi place să ies afară și să socializez atât de mult, exceptând mersul în turnee - asta lasă un gol în mine, pentru că sunt atașat de activitatea asta. Cred că rutina concertelor și plăcerea de a putea cânta în fața publicului sunt aspecte care îmi lipsesc. Dar am încercat să mă focalizez pe a face mai multă artă. Recunosc faptul că m-am uitat la televizor, probabil, mai mult decât aș fi avut nevoie, și am urmărit prea multe filme, dar am încercat să mă mențin productiv. Am încercat să finalizez cartea mea cu fotografii, care va fi lansată anul ăsta, asta după ce am terminat artwork-ul pentru album. Întregul album a fost finalizat, probabil, în ianuarie."

Întregul album "We Are Chaos" este învăluit într-o tematică a oglinzilor, iar acest lucru a fost inspirat de modul în care Marilyn Manson interiorizează emoțiile transmise de noile piese.

Marilyn Manson: "Îi întreb mereu pe cei din jur: <<Finalul e fericit, trist sau tragic pentru tine?>>"

"[Tematica] Asta vine din mai multe locuri. Probabil că atunci când ascult sau citesc versurile pieselor de pe album, de multe ori mi se pare că vorbesc cu mine în momentul în care le-am scris, ca și cum m-aș privi într-o oglindă. Așa că nu e întotdeauna o poveste despre altcineva, ci despre o anume latură romantică a albumului în sensul tradițional, nu din perspectiva unei piese de dragoste, deși există un anume element din care poate deriva și lucrul ăsta. Ascult albumul și mă emoționează într-un mod romantic, uneori întristându-mă, alteori aducându-mi bucurie. Dacă te gândești la istorie, nu e vorba despre trecut mereu, ci uneori despre prezent. Istoria este vie. Se întâmplă în fiecare secundă (...) Mi-am imaginat că umplu paginile cu niște oglinzi, iar tu completezi spațiile libere cu propria ta poveste, atunci când îl asculți. Este un album conceptual care spune o poveste ce va fi diferită pentru fiecare persoană în parte, inclusiv pentru mine, cu fiecare nouă ascultare, dar are cu siguranță un fir narativ. Încă mă surprinde și pe mine, pentru că piesele sunt noi, dar îi întreb mereu pe cei din jur: <<Finalul e fericit, trist sau tragic pentru tine?>>."

Albumul "We Are Chaos" apare pe piață pe 11 septembrie. Până atunci, putem asculta piesa titulară.