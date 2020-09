Lady Gaga în oglinda succesului: "Uram să fiu faimoasă"

Cel de-al șaselea album de studio lansat de Lady Gaga este infuzat cu ritmuri dance și electro-pop ce par a invita publicul la dans și distracție. În spatele versurilor se ascunde, însă, o zonă întunecată. "Chromatica" s-a născut după o îndelungă perioadă în care Gaga s-a luptat cu propriul succes.

Până și relația cu pianul său se deteriorase, artista povestind că nu mai suporta să-l privească.

"Acesta este pianul pe care l-am avut vreme de atâția ani. Am compus atât de multe piese la acest pian. Și mă gândesc: <<Oh, Doamne, este atât de special acest pian, iubesc acest pian>>. Nu știu cum să explic. Am pornit de la a privi acest pian și a gândi: <<Mi-ai distrus viața!>>. Îmi spuneam: <<Tu m-ai făcut Lady Gaga. Cel mai mare dușman al meu e Lady Gaga!>>.

Asta gândeam. Cel mai mare dușman este aici. <<Ce ai făcut? Nu mai poți să te duci la supermarket acum. Dacă te duci în oraș să iei masa cu familia, cineva vine mereu la masa ta...Totul e mereu despre tine. Iar costumele tale, uită-te la îmbrăcămintea ta! De ce trebuie să fii așa?!>>.