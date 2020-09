Glass Animals va susține un live stream special, intitulat "Live In The Internet"

Cum evenimentele live încă nu se desfășoară ca înainte de pandemie, Glass Animals au venit cu o soluție. Britanicii le vor aduce fanilor un show virtual prin care vor prezenta cel mai recent album de studio. Mai multe detalii în articol.

Pe 15 octombrie, materialul "Dreamland" va fi interpretat de trupă, în cadrul unui show online complet, ce include invitați speciali, scenografie și interacțiune creativă cu fanii. Potrivit unui comunicat de presă, Glass Animals intenționează să reinterpreteze un concert live sub forma unei experiențe virtuale de neratat. Spectacolul va fi filmat într-un spațiu virtual remarcabil.

"A fost foarte dificil să nu putem porni la drum și să cântăm pentru voi. Ne e tare dor de asta. Ar putea dura ceva înainte să putem cânta în aceeași încăpere cu voi toți, dar ne-am tot gândit la alternative și acum suntem încântați să anunțăm show-ul <<Live In The Internet>>, ce va avea loc pe 15 octombrie. Va fi un eveniment global, ce cuprinde piese vechi și noi, o scenografie demențială cu toate recuzitele voastre preferate și niște invitați speciali. Ne-am distrat să folosim internetul și tehnologia modernă pentru a lansa acest album [Dreamland] și avem de gând să folosim câteva dintre acele idei pentru acest eveniment, pentru a crea un show mai grandios decât un concert live și pentru a aduce împreună cât mai mulți dintre voi. E cea mai fericită variantă de a cânta live pentru voi (pentru moment), așa că ne-am implicat serios în asta", a scris trupa Glass Animals pe paginile de socializare.

Chiar dacă un eveniment online nu se compară cu unul live, atmosfera celui din urmă provenind în mare parte de la public, Glass Animals este de părere că internetul este bun pentru a interacționa într-un mod diferit. Este cel mai puternic fenomen din lume și poți face lucruri pe internet pe care nu le puteți face în viața reală. În plus, a devenit noul spațiu prin care artiștii pot susține concerte și spectacole.

VIDEO: Glass Animals - Live In The Internet

Show-ul "Live In The Internet" va fi difuzat în următoarele patru fusuri orare: Marea Britanie / Irlanda / Europa (20:00), Coasta de Est SUA / America de Sud, Coasta de Vest SUA / America Centrală și Australia / Noua Zeelandă / Asia. Biletele se vor pune în vânzare începând cu vineri, 25 septembrie, pe site-ul oficial al trupei.

Glass Animals este o trupă pop-psihedelic formată în Oxford în 2010. Condusă de cântărețul, compozitorul și producătorul Dave Bayley, grupul îi cuprinde și pe prietenii săi din copilărie - Joe Seaward, Ed Irwin-Singer și Drew MacFarlane. Bayley a scris și a produs toate cele trei albume Glass Animals: "Zaba" (2014), "How to Be a Human Being" (2016) și "Dreamland" (2020).

