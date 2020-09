Se lansează figurinele colecționabile Metallica de la KnuckleBonz - VIDEO

După gama branduită de bocanci, Metallica revine cu un nou produs de merchandise. Brandul KnuckleBonz va produce o serie limitată de figurine colecționabile, ca parte a gamei Rock Iconz.

Toate statuetele ce fac parte din gama Rock Iconz sunt licențiate și se lansează în ediții limitate. Figurinele sunt obiecte de artă, ce sunt realizate manual, pictate și numerotate.

Fanii Metallica vor putea cumpăra figurine cu James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett și Robert Trujillo începând cu 2021, momentan ele fiind în producție. Vor fi realizate doar câte 3000 de figurine cu fiecare membru al formației.

Statuetele Metallica vor avea 21,6 cm în înălțime și se vor vinde împreună cu un certificat de autenticitate. Un set ce conține figurine cu toți membrii trupei va ajunge la prețul de 536,4 dolari, o statuetă costând 149 de dolari. Cei interesați, pot plasa deja precomenzi pe site-ul oficial KnuckleBonz, care livrează în toate colțurile lumii.

