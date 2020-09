Edward Sanda a lansat albumul de debut "Nuanțe de iubire" în cadrul unui concert intim

Evenimentul de lansare a albumului "Nuanțe de iubire" a avut loc în aer liber, la Moșia Corbeanca. Artistul în vârstă de 23 de ani a susținut un concert live ce a avut în setlist toate cele 12 piese de pe disc.

"După cum știți deja, toate cântecele de pe album sunt de dragoste, pentru că am vrut să descriu iubirea în mai multe nuanțe. Sunt foarte emoționat pentru această seară! Este lansarea primului meu album și mă bucur că am reușit la vârsta aceasta să realizez un lucru pe mi-l doream încă de când am început să cânt. Numele albumului a fost ideea mea și am lucrat foarte mult la <Nuanțe de iubire>, deoarece eu am compus integral multe din piese, le-am masterizat și mixat. Totul a venit natural și cred că a ieșit foarte bine", a declarat Edward.