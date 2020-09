Dave Grohl a compus o piesă pentru fetiţa de 10 ani că l-a învins la duelul de tobe

Nandi Bushell a devenit virală pe Internet la finalul lunii august, când a postat pe YouTube o variantă a piesei Nirvana "In Bloom". Fata de 10 ani cânta la tobe cu o precizie şi o energie uimitoare. Expresia sa facială şi bucuria cu care cânta au transformat-o într-o senzaţie pe Internet. A realizat şi coveruri după Green Day şi System of Down şi a ajuns şi la urechile lui Dave Grohl. Pe măsură ce popularitatea sa creştea, a apărut şi ideea unei întreceri în tobe cu Dave.

Provocarea a fost lansată de Nandi Bushell pe YouTube, odată cu un cover după piesa Foo Fighters "Everlong". Grohl a acceptat după ce a primit sute de mesaje din toată lumea, care îi spuneau că a fost provocat de o puştoaică. Diferenţa dintre cei doi este de 41 de ani, iar Bushell a surprins pe toată lumea cu modul în care a cântat la tobe piesa "Dead End Friends" de la Them Crooked Vultures (super grup în care se afla Grohl). Aceasta a fost doar runda întâi, din ceea ce se anunţă a fi un drum battle prelungit.

Toboşarul Nirvana s-a recunoscut înfrânt şi a revenit în această săptămână cu o piesă complet nouă, compusă special pentru Nandi. În clipul video postat pe contul de Twitter Foo Fighters, artistul cântă la tobe, bas, chitară şi voce, în vreme ce fiicele sale sunt backing vocals (Violet, Ophelia şi Harper). Piesa este despre o super eroină a tobelor, iar Nandi este numită "Queen of Rock and Roll". Dave nu a străin de interacţiunile cu fanii, pe parcursul izolării realizând o serie de sesiuni Instagram Live cu fanii săi şi cântând alături de ei.

Ok @Nandi_Bushell....Round 2! Every superhero needs a theme song. Here’s one for you! Mad props to The Grohlettes for the background vocals. pic.twitter.com/js9xBasbpw

— Foo Fighters (@foofighters) September 14, 2020