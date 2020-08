Urmăreşte trailerul documentarului despre Ozzy Osbourne, "Biography: The Nine Lives of Ozzy Osbourne" - VIDEO

Ozzy Osbourne este o nesfârşită sursă de inspiraţie, iar firea sa complicată este disecată într-un nou documentar al celor de la A&E. E vorba despre "Biography: The Nine Lives of Ozzy Osbourne", care a primit primul trailer, pe care îl vedeţi în cadruul articolului. Avem şi câteva cuvinte de la legendarul producător Rick Rubin.

"Biography: The Nine Lives of Ozzy Osbourne " va debuta pe 7 septembrie, la ora 21:00 (ora Coastei de Est) pe canalul A&E. În primul său trailer îi vedem pe artişti precum Rob Zombie, Marilyn Manson şi Post Malone discutând despre personalitatea solistului Black Sabbath. Apare şi fiica lui Ozzy, Kelly, dar şi soţia sa, Sharon. A înţelege mintea lui Ozzy este mai complicat decât pare şi în afară de artizan al haosului, regăsim şi o persoană complicată, sensibilă şi nesigură.

Ozzy Osbourne vorbeşte la începutul trailerului despre faptul că există două laturi ale sale. E vorba despre personalitatea cea calmă, aşezată şi despre omul de pe scenă, care vorbeşte răguşit şi spune tot ce îi trece prin cap, fiind şi un "Prinţ al Întunericului" instabil. Osbourne mai vorbeşte şi despre refugiul său în alcool şi substanţe narcotice, după o copilărie marcată de bullying. "Biography" este o serie de documentare realizate de A&E, care a câştigat premii Emmy, acoperind viaţa unor celebrităţi culturale şi figuri istorice, cu o serie de interviuri şi materiale speciale.

În "Biography: The Nine Lives of Ozzy Osbourne" vom afla detalii despre copilăria lui Ozzy în sărăcie şi abuz, dar şi despre perioada când a ajuns la închisoare. Aflăm informaţii din culisele despărţirii de Black Sabbath, dar şi despre modul în care Ozzy a reuşit să aibă succes şi mai mare în cariera solo. Ulterior artistul britanic s-a reinventat ca personaj de reality show MTV, "The Osbournes" devenind o vedetă globală. Pe final va apărea şi un interviu în premieră în care Ozzy ne spune cum a reacţionat la diagnosticul de boală Parkinson.

Documentarul a ajuns în selecţia juriului SXSW Film Festival 2020, fiind apreciat de către critici. Între timp, Ozzy, Sharon şi Jack au creat o emisiune împreună despre fenomene paranormale, "The Osbournes Want to Believe", care a debutat pe 2 august. Jack şi Ozzy au mai avut un show numit "Ozzy & Jack's World Detour", o emisiune de călătorii difuzată pe History şi A&E. Muzicianul a lansat la început de an albumul "Ordinay Man", primul după un deceniu.