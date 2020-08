Un orășel american speră ca vampirii să îl readucă pe harta obiectivelor turistice

În partea nord-vestică a statului Washington se află un oraș idilic, ai cărui locuitori speră ca un grup de vampiri să le ofere ajutor. Comunitatea a fost grav afectată de pandemia de coronavirus. Mai multe detalii în articol.

Orașul Forks găzduiește aproximativ 3.600 de oameni, mulți dintre aceștia trăind din industria turistică alimentată de "Twilight", cunoscuta serie de cărți și filme. Locul de desfășurare a poveștii din îndrăgitele cărți era stabilit în Forks, deși filmele au fost turnate în principal în Oregon și Columbia Britanică.

Primul volum al seriei a fost publicat în 2005 și se concentrează în jurul poveștii de dragoste dintre Bella Swan și vampirul Edward Cullen. Deși au trecut doisprezece ani de când autoarea Stephenie Meyer a publicat ultimul roman din seria originală și aproape opt ani de la lansarea în cinematografe a ultimului film din saga, afacerile din Forks încă mai sunt înrădăcinate în universul "Twilight".

Mai mult, Meyer le-a făcut o surpriză fanilor și a lansat pe 4 august un nou volum. Intitulat "Midnight Sun", acesta prezintă idila protagoniștilor, însă de data aceasta din perspectiva lui Edward. În prima săptămână de la lansare, romanul a ajuns pe primul loc în topul celor mai vândute cărți de pe Amazon.

Dintr-un orășel modest a devenit unul dintre cele mai vizitate obiective turistice

Revenind la Forks, acesta a fost vizitat în 2010 (apogeului interesului pentru serie) de 72,000 de oameni, conform datelor furnizate de centrul de vizitare a orașului. De atunci, acest număr a fost redus cu aproximativ 50%. Charlene Leppell, proprietara unui magazin de cadouri speră ca popularitatea cărții "Midnight Sun" să contribuie la creșterea afacerilor locale. Leppell vinde și acum căni inscripționate "I was bitten in Forks" (n.r. Am fost mușcat/ă în Forks) sau halate de laborator cum este cel al lui Carlisle Cullen, tatăl lui Edward.

Pentru a-și îmbunătăți industria turistică, Forks a investit serios în activități pentru fani, precum celebrarea zilei de 13 septembrie - ziua de naștere a Bellei Swan sau Stephenie Meyer Day, eveniment prin care i se mulțumește autoarei pentru contribuțiile aduse comunității. De asemenea, restaurantele locale au încorporat în meniul lor elemente tematice "Twilight", cum ar fi "Bella Burger", care este servit alături de cartofi prăjiți și colți de plastic. Activitățile nu se opresc aici. Forks găzduiește și "Forever Twilight in Forks Festival", festival ce se mândrește cu o pagină de Instagram cu peste 20.000 de followeri și o colecție de obiecte "Twilight", inclusiv recuzită și costume din filme.

Fanii orașului Forks și gesturile lor caritabile

Dar contribuția vizitatorilor nu se oprește aici. Când Spitalul Comunitar Forks a avut nevoie în acest an de echipament de protecție pentru angajații săi, în contextul pandemiei de COVID-19, fani din toată țara s-au unit pentru a coase măști.

Un alt fan organizează în fiecare an, începând din 2017, o inițiativă de aprovizionare cu materiale necesare atât pentru școlile din Forks, cât și pentru Școala Tribală Quileute din La Push, oraș care este prezentat și el în cărțile lui Meyer.

Rămâne de văzut dacă publicului i se va deschide din nou apetitul pentru Twilight Saga, odată cu noua lansare a scriitoarei Stephenie Meyer. Iar dacă acest lucru se va întâmpla, Forks va redeveni, cu siguranța, nucleul "vampiresc" al Americii.