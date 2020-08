Spotify anunţă cele mai ascultate piese, podcasturi din vara lui 2020

Vara lui 2020 a fost una... diferită faţă de alţi ani, fără festivaluri şi concerte din cauza pandemiei. Am ascultat muzica mai degrabă acasă, cel mult la terasă şi în vacanţe desfăşurate local. Spotify ne prezintă astăzi cum s-au reflectat schimbările în starea de spirit şi preferinţele muzicale ale utilizatorilor prin intermediul unui top al celor mai ascultate piese ale verii lui 2020. Aveţi şi un playlist aferent.

Pe parcursul verii topul Spotify a fost influenţat de trenduri şi dansuri de pe TikTok, dar şi de sărbători ale diversităţii ca Pride sau fenomenul Black Lives Matter. Au fost şi concerte şi festivaluri virtuale, precum Notting Hill Carnival. Spotify a ţinut să dezvăluie şi topul podcasturilor, pe măsură ce numără zilele până ce Joe Rogan îşi începe activitatea pe serviciul său. Vă reamintesc şi că Spotify a lansat recent podcasturi video. Şi pentru a nu mai prelungi suspansul, cea mai ascultată melodie a verii lui 2020 a fost "ROCKSTAR" a lui DaBaby featuring Roddy Rich.

Piesa a strâns peste 380 de milioane de stream-uri între 1 iunie şi 15 august fiind mereu prezentă în topul global Spotify. Pe locul 2 se află piesa lui The Weeknd, "Blinding Lights", cu puţin sub 340 de milioane de stream-uri în acelaşi interval de timp. Pe 3 găsim trackul "Roses - Imanbek Remix", de la SAInt JHN, care a strâns peste 280 de milioane de stream-uri. Harry Styles a fost chiar definiţia verii, prin "Watermelon Sugar", prinzând top 5, iar Dua Lipa apare de 2 ori în top 20 cu "Don't Start Now" şi "Break My Heart". Ambele sunt single-uri de pe albumul său nou "Future Nostalgia".

Ariana Grande are la rândul său două piese în top, una fiind colaborarea cu Lady Gaga "Rain on Me" şi cealaltă "Stuck With U", cu Justin Bieber.

Iată topul complet al melodiilor verii 2020:

ROCKSTAR by DaBaby featuring Roddy Ricch Blinding Lights by The Weeknd Roses – Imanbek Remix by SAINt JHN Savage Love (Laxed – Siren Beat) by Jason Derulo and Jawsh 685 Watermelon Sugar by Harry Styles death bed (coffee for your head) by Powfu, beabadoobee Rain On Me by Lady Gaga featuring Ariana Grande Toosie Slide by Drake Breaking Me by Topic, A7S Dance Monkey by Tones And I ily (i love you baby) by Surf Mesa featuring Emilee Don’t Start Now by Dua Lipa Party Girl by StaySolidRocky Blueberry Faygo by Lil Mosey Break My Heart by Dua Lipa Stuck with U by Ariana Grande featuring Justin Bieber Someone You Loved by Lewis Capaldi MAMACITA by Black Eyed Peas, J. Rey Soul, Ozuna La Jeepeta – Remix by Anuel AA, Brray, Juanka, Myke Towers, Nio Garcia The Box by Roddy Ricch

Cât despre podcasturi, pe locul întâi se află "The Michelle Obama Podcast", cu milioane de ascultători. Aceştia au auzit-o pe fosta primă doamnă a Statelor Unite discutând despre teme ca identitate, îngrijire personală, feminitate. Foarte ascultate au fost şi "NPR News Now" şi "The Daily" (pe locul 2 şi respectiv 3). În top se află şi "Call Her Daddy", "TED Talks Daily" şi "Harry Potter At Home: Readings".

Iată topul complet al podcasturilor verii lui 2020:

The Michelle Obama Podcast NPR News Now The Daily Call Her Daddy TED Talks Daily Harry Potter At Home: Readings Crime Junkie Gemischtes Hack Snacks Minute Mama Knows Best

Mai jos găsiţi playlistul complet realizat de Spotify cu cele mai ascultate piese ale verii lui 2020: