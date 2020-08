Relația dintre Ozzy și Sharon Osbourne va fi transpusă într-un film biografic

Ozzy, Sharon și Jack, fiul lor, au confirmat vestea în cadrul unui interviu recent. Cei trei au menționat că este în lucru un film ce va prezenta relația de lungă durată, dar și zbuciumată a starului rock cu soția sa. Mai multe detalii în articol.

Spre deosebire de un film biografic "clasic", concentrat pe cariera muzicală a lui Ozzy, producția în discuție va prezenta întâmplările ce au avut loc după concedierea din Black Sabbath, acompaniate de întâlnirea cu Sharon, care-i va deveni în cele din urmă soție și manager.

"Avem un scenarist. Am zis să acoperim perioada 1979-1996. Nu pot dezvălui prea multe, însă filmul se află în proces de dezvoltare", a spus Jack Osbourne pentru Rolling Stone.

Și Ozzy Osbourne a comentat despre noul proiect:

"Din câte am înțeles, este vorba despre Sharon, mine și relația noastră. Modul în care ne-am întâlnit, ne-am îndrăgostit și ne-am căsătorit. Ea este cealaltă jumătate a mea. A evoluat foarte mult cu mine, iar eu am evoluat cu ea".

Sharon a explicat că nu dorește ca povestea să fie menajată și că preferă ca detaliile să fie autentice, chiar dacă poate nu sunt drăguțe. Dezvoltând această părere, ea a făcut referire la "Bohemian Rapsody", filmul câștigător de Oscar, care prezintă viața lui Freddy Mercury. Sharon nu crede că este un "film grozav" pentru că multe detalii au fost schimbate, transformându-l într-o peliculă "drăguță".

"Filmul nostru va fi mult mai real. Nu vrem să fie strident, nevinovat, candid și toate astea. Nu e un film pentru copii. Este un film matur pentru adulți", a adăugat Sharon.

Până la apariția filmului biografic, fanii pot urmări "The Osbournes Want to Believe", un reality show care se axează pe tentativele lui Jack Osbourne de a îşi convinge părinţii că fenomenele paranormale sunt reale. În plus, un nou documentar, "Biography: The Nine Lives of Ozzy Osbourne", va avea premiera pe 7 septembrie pe A&E Networks.