Queen + Adam Lambert lansează un album - VIDEO TRAILER

Queen + Adam Lambert revin în atenția publicului cu un material nou, primul album live în această formulă, ce va purta audiența într-o călătorie în jurul lumii. "Live Around The World" va cuprinde momentele de vârf din cei 8 ani de turnee susținute împreună.

De la prima apariție împreună, în 2009, când membrii Queen, Brian May și Roger Taylor, apăreau ca invitați alături de Adam Lambert în finala celui de-al optulea sezon al American Idol, formula Queen + Adam Lambert a câștigat tot mai mulți fani, devenind una dintre trupele cu cele mai impresionante turnee din lume. Cel mai recent turneu din Oceania a înregistrat vânzări masive, un singur spectacol, de pe stadionul ANZ din Sydney, atrăgând un număr record de peste 60.000 de spectatori. Până la ora actuală, trupa a cântat pentru o audiență de dimensiuni impresionante, de aproximativ 4 milioane de persoane.

Dacă pandemia nu ar fi dat peste cap concertele programate în 2020, Brian, Roger și Adam tocmai ar fi încheiat acum încă un turneu, ce ar fi trebuit să încludă 27 de spectacole în 9 țări europene. Din păcate, aceste show-uri au fost amânate pe anul viitor, restricțiile impuse de COVID-19 neputând fi ignorate. Membrii Queen și Adam Lambert s-au gândit, însă, la alte modalități prin care să-i consoleze pe cei aproape 500.000 de fani dezamăgiți, care dețin deja bilete.

Așa au ajuns să se reorienteze spre YouTube. În luna iunie, trupa a lansat un video de o oră, ce cuprindea momente live memorabile din turneele susținute în întreaga lume. Reacțiile fanilor la acest clip au fost covârșitoare, impresionați fiind nu doar cei peste 500.000 de fani care l-au urmărit, ci și trupa însăși.

Roger Taylor: "Nu realizasem cât de bine sunam împreună"

"Noi nu mai urmăriserăm acele clipuri, eram întotdeauna prea aglomerați cu turnee", spune Roger Taylor. "Nu realizasem cât de bine sunam împreună. Așa că ne-am gândit, ok, poate ar fi momentul să lansăm un album live cu cele mai importante momente din concertele pe care le-am ținut în ultimii opt ani alături de Adam Lambert".

Așa a încolțit ideea realizării noului album "Live Around The World", disc pe care publicul îl va putea achiziționa începând cu data de 2 octombrie, în diferite formate: CD, CD+DVD, CD+Blu-ray și vinyl. În tracklistul de 20 de piese se vor regăsi cele mai îndrăgite piese Queen, melodii precum "Don’t Stop Me Now" și "I Want To Break Free", precum și rarități, cum ar fi versiuni aparte ale pieselor lui Freddie Mercury - "Love Kills" și "I Was Born To Love You".

Brian May: "Mă bucură deosebit de mult faptul că acum putem împărtăși acest moment unic cu întreaga lume"

"E o premieră! Pe măsură ce veți urmări și asculta aceste piese, veți călători în întreaga lume alături de noi și veți experimenta un set live virtual complet. Colecția de piese va atinge punctul culminat în Sydney, la începutul acestui an, când, în sprijinul Fire Fight Australia, am recreat setul complet Queen Live Aid. A fost un eveniment istoric pentru o cauză grozavă - cu cel mai ridicat nivel de adrenalină de la originalul Live Aid, din 1985. Mă bucură deosebit de mult faptul că acum putem împărtăși acest moment unic cu întreaga lume", a declarat Brian May.

"Live Around The World" - Queen + Adam Lambert - CD / VINYL TRACKLIST

Tear It Up (May) The O2, London, UK, 02/07/2018 Now I'm Here (May) Summer Sonic, Tokyo, Japan, 2014 Another One Bites The Dust (Deacon) Summer Sonic, Tokyo, Japan, 2014 Fat Bottomed Girls ft. Dallas Cowboys Cheerleaders (May) American Airlines Center, Dallas, USA, 2019 Don't Stop Me Now (Mercury) Rock In Rio, Lisbon, Portugal, 2016 I Want To Break Free (Deacon) Rock In Rio, Lisbon, Portugal, 2016 Somebody To Love (Mercury) Isle of Wight Festival, UK, 2016 Love Kills - The Ballad (Mercury/Moroder) iHeart Radio Theater, Los Angeles, USA, 2014 I Was Born To Love You (Mercury) Summer Sonic, Tokyo, Japan, 2014 Under Pressure (Queen/Bowie) Global Citizen Festival, New York, USA, 2019 Who Wants To Live Forever (May) Isle of Wight Festival, UK, 2016 The Show Must Go On (Queen) The O2, London, UK, 04/07/2018 Love Of My Life (Mercury) The O2, London, UK, 02/07/2018 Bohemian Rhapsody (Mercury) Fire Fight Australia, ANZ Stadium, Sydney, Australia, 2020 Radio Ga Ga (Taylor) Fire Fight Australia, ANZ Stadium, Sydney, Australia, 2020 Ay-Ohs (Mercury) Fire Fight Australia, ANZ Stadium, Sydney, Australia, 2020 Hammer To Fall (May) Fire Fight Australia, ANZ Stadium, Sydney, Australia, 2020 Crazy Little Thing Called Love (Mercury) Fire Fight Australia, ANZ Stadium, Sydney, Australia, 2020 We Will Rock You (May) Fire Fight Australia, ANZ Stadium, Sydney, Australia, 2020 We Are The Champions (Mercury) Fire Fight Australia, ANZ Stadium, Sydney, Australia, 2020

VIDEO TRAILER: "Live Around The World" - Queen + Adam Lambert