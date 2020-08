Paul McCartney descrie relația sa cu John Lennon în ultimii lui ani din viață

Paul McCartney a rememorat episoade din istoria trupei The Beatles, povestind într-un interviu pentru GQ Magazine despre felul în care se raportează la foștii săi colegi. Întrebat dacă se mai întâmplă să-l viseze pe John Lennon, Paul a mărturisit că e ceva ce i se petrece periodic și că i se pare a fi ceva normal.

Paul a dezvăluit, de asemenea, că înainte ca John să moară, relația lor devenise foarte bună, obișnuind să se întâlnească frecvent.

"Am fost foarte norocos în privința asta. Am depășit neînțelegerile noastre de familie și am avut oportunitatea de a-l vedea și a vorbi cu el cu nenumărate ocazii, așa că am fost prieteni până în ultima clipă."