În pandemie, mediul online e o gură de oxigen pentru artiști, spun specialiștii

De la debutul pandemiei, industria muzicală traversează o perioadă extrem de dificilă. Pentru a face față incertitudinii, artiștii sunt încurajați de profesioniști ai industriei să exploateze cât mai mult mediul online, președintele IMPALA subliniind la Mastering The Music Business (MMB) că ”lumea digitală, spre deosebire de cea offline, continuă și crește în fiecare zi”.

În perioada 29 - 31 iulie, 55 de profesioniști din 15 țări au participat la conferința online a MMB și au susținut 24 de paneluri, studii de caz, prezentări și workshop-uri, în care au dezbătut cele mai mari probleme cu care se confruntă industria, răspunzând la cele mai fierbinți întrebări: Cu ce vor fi înlocuite concertele live? Care este circuitul banilor în pandemie? Cum se va schimba publicul? Câtă nevoie vor avea artiștii de terapie? La finalul celor trei zile de conferință, au fost trase câteva concluzii generale:

Planurile pe termen lung au fost înlocuite de strategii mult mai dinamice, flexibile și adaptate unei normalități fără certitudini;

Mediul online ar trebui exploatat mult mai mult de către artiști, fiind un spațiu cu mult potențial;

Deși nu există niciun fel de certitudine, majoritatea profesioniștilor din industrie speră ca 2021 să fie anul în care ne putem întoarce la marile concerte și festivaluri live;

Mediul online trebuie exploatat cât mai mult de către artiști

Indiferent de tematica abordată, toate sesiunile s-au terminat cu aceeași concluzie: Situația provocată de noul coronavirus este cea mai mare și cea mai gravă criză cu care s-a confruntat industria muzicală vreodată. Noua normalitate este caracterizată de incertitudine, drept urmare, artiști, producători, manageri și mulți alți profesioniști din întreaga lume au renunțat la planurile fixe, pe termen lung și au adoptat strategii mult mai flexibile și adaptabile.

Într-unul dintre panelurile conferinței online, participanții au agreat că în această perioadă se va mari decalajul dintre artiștii mari și cei la început de drum. Dificultățile organizării de concerte au închis practic principala sursă de venituri pentru trupele mici și medii.

Kees van Weijen, președintele IMPALA: "Pandemia a accelerat relevanța online-ului, iar publicul se așteaptă ca artiștii să fie prezenți în acest mediu"

Mediul online merită a fi exploatat din plin de către artiști, președintele IMPALA sugerându-le muzicienilor să-și promoveze conţinutul într-un mod creativ, astfel încât să rămână relevanți pentru public.

"Sunt sigur că vom depăși această perioadă, însă e important ca până atunci artiștii să continue și să exploateze mediul online. Chiar și în lockdown, am încurajat artiștii care au creat conținut nou să nu aștepte și să lanseze imediat. Pentru simplul motiv că lumea digitală, spre deosebire de cea offline, continuă și crește în fiecare zi. Pandemia a accelerat relevanța online-ului, iar publicul se așteaptă ca artiștii să fie prezenți în acest mediu" - a declarat Kees van Weijen, președintele IMPALA.

Deși trecem printr-o perioadă definită de incertitudine, majoritatea profesioniștilor din industria muzicală speră ca 2021 să fie anul în care ne vom putea întoarce la marile festivaluri și concerte live. Cu acest gând s-a terminat conferința Mastering The Music Business care și-a anunțat ediția cu numărul 6, în perioada 9 - 11 martie 2021. MMB Online este un proiect cultural finanțat de Ministerul Culturii, sponsorizat de Merlin și susținut de HEMI (Hub for the Exchange of Music Innovation).