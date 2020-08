Ozzy Osbourne despre starea sa de sănătate: "Încă am dureri mari"

În cadrul unui interviu recent, Ozzy Osbourne a spus că încă "nu s-a recuperat 100%", după ce a suferit mai multe probleme medicale anul trecut, inclusiv o căzătură, o operație la gât și o gripă serioasă pentru care a trebuit să fie spitalizat. Găsești mai multe detalii în articol.

Legendarul cântăreț de heavy metal a oferit noi detalii despre starea sa de sănătate în cadrul unui interviu la care a participat alături de soția și fiul său. Cei trei au fost invitați la emisiunea găzduită de Jenny McCarthy de pe platforma Sirius XM, pentru a promova noul show al familiei, "The Osbournes Want To Believe".

"Nu m-am recuperat 100 %. Sunt la aproximativ 75 %, dar este o recuperare atât de lentă. Nu e de glumit cu operația la coloana vertebrală. Am fost într-o stare atât de proastă, cu dureri; încă am dureri mari. A fost un moment în care eram convins că o să mor. Am simțit atât de mult disconfort, durere și suferință..", a spus Osbourne în cadrul interviului.

Cu toate acestea, muzicianul a spus că, în prezent, nu mai ia niciun fel de analgezic. De asemenea, a mai spus că așteaptă cu nerăbdare să urce din nou pe scenă după ce se mai întremează, iar pandemia coronavirusului își va pierde din intensitate:

"Abia aștept [să urc pe scenă], dar vorbeam cu Tony Iommi [chitaristul Black Sabbath] zilele trecute și spunea că având în vedere cum evoluează acest coronavirus, spectacolele în interior vor ține de domeniul trecutului".

Ozzy și-a anulat turneul din America de Nord din 2020 înainte de pandemie, deoarece încă se refăcea după căzătura suferită anul trecut, în timp ce se lupta și cu boala Parkinson. Fiica sa Kelly a declarat că legenda metalului a răspuns foarte bine la tratamentele cu celule stem. Cu toate acestea, el a trebuit să-și anuleze călătoria planificată în Elveția, unde spera să caute tratamente alternative suplimentare.

La începutul acestui an, Ozzy a lansat Ordinary Man. Acest disc vine după 10 ani de pauză pentru Prinţul Întunericului, ultimul său material discografic fiind "Scream" din 2010. Producătorul lui Post Malone, Andrew Watt l-a încurajat pe solistul Black Sabbath să înregistreze piese noi şi de aici a pornit totul. Alături de Ozzy s-au aflat în studio şi Duff McKagan, basistul Guns N' Roses, dar şi toboşarul Red Hot Chili Peppers, Chad Smith. Pe track-uri mai apare şi chitaristul Tom Morello de la Rage Against the Machine.

Video Ozzy Osbourne despre starea sa de sănătate: