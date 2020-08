Opeth și The Vintage Caravan concertează la București în 2021

OPETH va concerta la București în martie 2021. La doi ani de la show-ul susținut în cadrul ARTmania, formația revine în țara noastră pentru a concerta la Arenele Romane. În deschidere va cânta trupa islandeză The Vintage Caravan.

Organizatorii de concerte din România prefigurează planurile pentru 2021, un an ce se dorește a fi mult mai puțin afectat de pandemia de coronavirus. Astfel, pe 19 martie 2021, Opeth și The Vintage Caravan vor ajunge la București, urmând să concerteze la Arenele Romane, ca parte a turneului european "Opeth 2021 – In Cauda Veneum". Formația finlandeză va promova un album apreciat de fani, ce s-a plasat pe poziția a 9-a în topul US Billboard 200 și pe locul 2 în clasamentul Finnish Albums.

Prețuri bilete la concertul Opeth din 2021:

Biletele se vând în număr limitat, prețurile variind între 119 lei și 210 lei. Pentru mai multe detalii, accesați Agenda InfoMusic.

Cu 13 albume la activ, intense, variate și bogate stilistic, Opeth se numără printre cele mai bune proiecte muzicale de pe mapamond, fie că vorbim despre show-urile live sau despre albume. De-a lungul carierei, trupa a parcurs un traseu stilistic foarte divers și interesant: cu „Orchid” (1995) a redefinit granițele death metal-ului. Șase ani mai târziu, cu „Blackwater Park”, a atins culmile muzicalității specifice genului, pentru ca „Damnation” (2003) să spargă normele consacrate. Cinci ani după aceea, „Watershed” a marcat încheierea capitolului death metal după vizitarea și surprinderea celor mai întunecate colțuri și a celor mai brutale nuanțe ale sale. În 2014, albumul „Pale Communion” a reprezentat puntea de trecere oficială către genul progresiv, marcată de o îmbinare și interpretare inedită, contemporană, a tonalităților specifice anilor ‛60, ‛70 și ‛80.

Acum, Opeth ne readuce către filonul tradiţional, etnic, al fiecărei muzici, prin îndrăzneala de a lansa un album întreg în limba maternă a trupei, suedeza. Cu titlu latin: "In Cauda Venenum".

The Vintage Caravan a luat naștere în 2006, în Islanda. Celor doi membri fondatori, Óskar Logi Ágústsson (chitară şi voce) şi Guðjón Reynisson (tobe), care au înregistrat EP-ul de debut, „The Vintage Caravan", în 2011, li s-a alăturat după o vreme basistul Alexander Örn Númason, iar de atunci cariera trupei a fost o permanentă ascensiune, care a dus în cele din urmă la semnarea unui contract cu Nuclear Blast, materializat prin două albume, „Arrival" (2015) şi „Gateways" (2018).