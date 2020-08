O vom cunoaște pe sora lui Sherlock Holmes, într-un nou show marca Netflix

Universul Sherlock Holmes încă oferă noi povești și mistere. De această dată, personajul principal este Enola Holmes, sora celebrului detectiv. Găsești mai multe detalii în articol.

Au trecut mai bine de 133 de ani de când numele lui Sherlock Holmes a ajuns la urechile publicului. De la prima sa apariție în cartea "Un studiu în roșu" până în prezent, cunoscutul personaj a fost inspirație pentru diferite serii și seriale, filme și scrieri. Sherlock Holmes a avut sute de apariții în istoria cinematografică și de televiziune. Printre actorii care l-au interpretat pe interesantul detectiv se numără Peter O'Toole, Christopher Lee, Michael Caine, Ian McKellen, Jonny Lee Miller, Benedict Cumberbatch sau Robert Downey Jr.

O nouă poveste care să graviteze în jurul acestui personaj părea puțin probabilă, luând în considerare numeroasele proiecte anterioare. Cu toate acestea, Sir Arthur Conan Doyle a lăsat numeroase portițe deschise pentru generațiile care l-au urmat, iar lumea creată de el la sfârșitul secolului al XIX-lea avea să se dezvolte sub forme neașteptate. Enola Holmes este una dintre ele.

Cine este Enola Holmes și care este povestea ei?

În 2006, scriitoarea americană Nancy Springer lansa prima carte din seria "The Enola Holmes Mysteries". Seria împrumută personaje consacrate, cum ar fi Sherlock și Mycroft Holmes, însă protagonista, Enola Holmes, este creația autoarei. După dispariția mamei lor, Sherlock și Mycroft decid să o trimită pe Enola, împotriva voinței sale, la o școală privată pentru terminarea studiilor. Enola, însă, nu are de gând să își asculte frații și, cu banii puși deoparte de mama sa înainte de dispariție, fata reușește să fugă în Londra. Acolo, începe o carieră de detectiv particular, specializat în cazuri de persoane dispărute. Mai mult, Enola trebuie să le țină piept fraților săi care au alte planuri pentru ea.

"The Enola Holmes Mysteries" conține șase volume, două dintre acestea fiind nominalizate la Premiile Edgar Allan Poe:

The Case of the Missing Marquess (nominalizată) The Case of the Left-Handed Lady The Case of the Bizarre Bouquets The Case of the Peculiar Pink Fan The Case of the Cryptic Crinoline (nominalizată) The Case of the Gypsy Goodbye

Adaptare cinematografică, o parte din distribuție și teaser

Cărțile vor beneficia de o adaptare cinematografică, regizată de Harry Bradbeer (Kiling Eve) și difuzată de Netflix. Enola Holmes va fi interpretată de Millie Bobby Brown, cunoscută pentru rolul lui Eleven din "Stranger Things". Sherlock Holmes va fi jucat de Henry Cavill (Superman, The Witcher), iar în rolul lui Mycroft îl vom vedea pe Sam Claflin (The Hunger Games, Me Before You). Imaginea matriarhatului, reprezentată de Eudoria Holmes, va fi portretizată de Helena Bonham Carter.

Teaserul postat de Netflix pe social media nu oferă prea multe detalii, ci se concentrează pe marea întrebare: "Cine este Enola?". Împreună cu clipul video, Netflix a oferit și un "indiciu" în ceea ce privește data de lansare a filmului. Platforma de streaming a scris textul "Elano MolHel: Dozeciutrei temSebrie". Așezate cum trebuie, literele dezvăluie "Enola Holmes: 23 septembrie".