Metallica lansează o gamă de bocanci; banii din vânzări vor avea un scop caritabil

Metallica și compania de încălțăminte Wolverine și-au unit forțele pentru a crea două perechi de bocanci, inspirate de cunoscuta trupă. Toate încasările se vor îndrepta către elevii școlilor de meserii, prin intermediul Inițiativei Metallica Scholars și fundației All Within My Hands. Mai multe detalii în articol.

Primul model se numește 100 Mile Axel. Designul are la bază silueta clasică de ghete 1000 Mile Wolverine și prezintă o serie de detalii specifice trupei, inclusiv o placă metalică inspirată de logo-ul Metallica, o altă placă metalică inscripționată "All Within My Hands", șireturi cu vârf metalic și o pană de chitară. Perechea de bocanci costă 400 de dolari și este disponibilă de pre-comandă pe site-ul Wolverine.

Cel de-al doilea design se numește Hellcat și este mai potrivit pentru cei cărora le place un model mai butucănos. Aceste ghete combină durabilitatea bocancilor de lucru cu moderna și confortabila căptușeală Wolverine UltraSpring. De asemenea, are o cusătură cu logo-ul Metallica Key și o pană de chitară. Bocancii Hellcat se găsesc la prețul de 150 de dolari.

"Wolverine împărtășește aceeași viziune pe care am avut-o atunci când am creat Inițiativa Metallica Scholars - anume că este incredibil de important să creăm și să menținem o puternică forță de muncă americană. <<All Within My Hands>> este modul nostru de a oferi și de a ajuta generațiile viitoare. Mai important, îi ajutăm pe acești studenți să își îndeplinească visurile și să-și transforme viața cu ajutorul programelor de educație a forței de muncă oferite de școlile profesionale din toată țara", a comentat James Hetfield.

Wolverine și fundația trupei Metallica vor ajuta trei școli de meserii din țară: Colegiul comunitar Grand Rapids (Grand Rapids, Michigan); Lone Star College (Houston, Texas); și WSU Tech (Wichita, Kansas). Fiecare va primi o sumă de 100.000 de dolari de la Wolverine și Metallica Scholars Initiative.

Această mișcare socială a trupei vine după alte acte de caritate. Metallica a făcut o serie de donații în lupta împotriva coronavirusului, a donat 750,000 de dolari pentru salvarea pădurilor australiene afectate de incendii și 250,000 de euro pentru inițiativa Asociației Dăruiește Viață.

În altă ordine de idei, trupa a lansat recent o versiune nouă a lui "Blackened", iar Lars Ulrich a făcut aluzie la înregistrarea unui nou album, dacă mai ţine izolarea. Ultimul LP de studio Metallica este "Hardwired... to Self-Destruct" (2016), al cărui turneu de promovare a adus grupul inclusiv în ţara noastră, cu un concert la Arena Naţională în august 2019. Mai mult, trupa a anunțat lansarea unui album live, cu acompaniament orchestral. Intitulat "S&M2", materialul va fi disponibil de pe 28 august.