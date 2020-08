Metallica anunţă primele concerte din 2020; Acestea vor fi proiectate la cinematografe drive-in

Metallica a confirmat revenirea sa pe scenă pentru prima oară în 2020, odată cu o serie de reprezentaţii ce vor avea loc în următoarele săptămâni. Legendarii metalişti vor inaugura seria Encore Drive-In Nights, care debutează pe 29 august. Avem detalii în cadrul articolului.

Metallica va urca pe scenă la finalul lunii august, pentru prima oară de la concertele "S&M2" din toamna lui 2019. Între dezintoxicarea solistului James Hetfield şi pandemie, grupul nu a mai avut când să ţină un concert în faţa fanilor săi în ultimul an. Ne-am consolat cu reprezentanţii transmise prin live stream, din izolare. Ei bine acum Metallica va fi prima trupă care deschide seria Encore Drive-In Nights, cu un spectacol desfăşurat pe 29 august.

Acesta va fi transmis în direct spre sute de cinematografe drive in şi în aer liber din Statele Unite şi Canada. Filmările vor fi unele special gândite pentru proiecţie cinematografică, iar Metallica va concerta de pe o scenă aproape de studioul său din zona de nord a Californiei, fără public fizic acolo. Echipa de producţie a trupei se va ocupa de editare şi mixaj, la cele mai înalte standarde posibile. Hetfield and co au promis că vor interpreta piese care acoperă toată cariera de aproape 4 decenii a trupei. A mai fost promisă o experienţă "intimă, unică şi cu adevărat memorabilă".

Biletele au început deja să fie vândute în SUA, iar un bilet reprezintă taxa de intrare pentru o maşină cu 6 persoane. Vine şi cu un bonus: 4 donwnloaduri digitale ale noului album "S&M2", care va sosi pe 28 august prin casa de discuri Metallica Blackened Recordings. De show-ul Metallica din următoarea perioadă se ocupă Encore Live, care a contractat marile cinematografe drive on din America de Nord, respectând regulile impuse de autorităţi. În deschiderea concertului va cânta trupa Three Days Grace.

În luna mai a acestui an cei 4 membri Metallica s-au reunit via Zoom pentru a cânta o nouă versiune a piesei "Blackened". Toboşarul Lars Ulrich oferise indicii că dacă mai ţinea izolarea şi carantina erau şanse să fie înregistrat un nou album. În ultimele ore am aflat că Metallica a lansat o gamă de bocanci, iar banii din vânzări vor avea un scop caritabil.