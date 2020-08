Mariah Carey anunţă un nou album numit "The Rarities"; Află când soseşte compilaţia

Mariah Carey a anunţat un nou album, pe care îl va lansa în această toamnă. Se numeşte "The Rarities" şi aşa cum puteţi deduce din nume include B-Sides, demo-uri şi înregistrări rare, nemaiauzite până acum. Va include 32 de piese şi avem detalii despre LP în articol.

"The Rarities" este o compilaţie de piese ale artistei, cu accentul pe cele care nu au mai văzut lumina zilei până acum. Primul single este o colaborare cu Lauryn Hill, care debutează pe 21 august şi se numeşte "Save the Day". Pe disc se vor regăsi şi piese precum "Always Be My Baby", "Hero" şi multe altele. Mariah Carey a dezvăluit noul album pe Twitter şi îl va lansa pe 2 octombrie. Coperta o prezintă pe diva pop într-un portret alb-negru. Mariah Carey a aniversat în 2020 o carieră muzicală de 30 de ani, postând online piese reprezentative cu hashtagul #MC30.

Artista a lansat piese rare în fiecare zi de vineri din iulie încoace, inclusiv EP-uri digitale, remix-uri, track-uri bonus şi înregistrări acapella. Tot în iulie 2020, Carey şi-a anunţat biografia "The Meaning of Mariah Carey", care va sosi pe 29 septembrie. Cartea urmăreşte cariera artistei din copilărie, când era "o fetiţă speriată" până la statutul actual, de "femeie triumfătoare", după cum declară chiar diva. Acest proiect literar a fost realizat alături de jurnalista Michaela Angela Davis şi va fi publicat de Andy Cohen Books. Va exista şi o ediţie audiobook pe Audible, citită chiar de către Carey.

În martie Mariah s-a alăturat unor nume mari precum Billie Eilish, Billie Joe Armstrong de la Green Day, Alicia Keys şi Elton John în cadrul iHeart Living Room Concert for America. Aceasta gală caritabilă a strâns bani pentru americanii afectaţi de pandemie. Toţi artiştii au transmis propriile reprezentaţii de acasă. Muziciana a atins un record impresionant în decembrie 2019, devenind primul artist care a avut o piesă pe locul întâi în topul Billboard Hot 100 în 4 decenii diferite.

E vorba despre "All I Want For Christmas Is You", melodie lansată în 1994 şi care a fost pe locul întâi în 4 decenii diferite (anii '90, anii 2000, anii 2010 şi acum şi anii 2020).