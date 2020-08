Lady Gaga, BTS și Miley Cyrus cântă la MTV VMA 2020 - Lista completă a artiștilor confirmați

Gala MTV VMA 2020 va aduce un strop de culoare în sectorul de divertisment secătuit de pandemie. Pe 30 august, publicul se va bucura de prestații incendiare ale unor artiști precum Lady Gaga, Ariana Grande, Miley Cyrus și BTS.

Sfârșitul verii 2020 va fi înseninat de gala premiilor MTV Video Music Awards. Chiar dacă majoritatea evenimentelor culturale și de divertisment au fost amânate pe anul viitor, inclusiv gala Oscar, MTV își propune să ofere publicului energia pozitivă de care avem nevoie cu toții.

Duminică, pe 30 august, va avea loc cea de-a 37-a ediție a MTV VMA. Programată inițial să aibă loc la Barclays Center din Brooklyn, ceremonia se va muta în exteriorul acestei locații, pentru a diminua riscurile de infectare cu COVID-19. Astfel, artiștii confirmați la eveniment vor susține show-uri în diferite locații reprezentative din New York, prestațiile lor urmând a fi transmise live.

Gala MTV VMA 2020 se va bucura de prezența unor artiști extrem de populari. Lady Gaga va interpreta un medley al celor mai cunoscute piese ale sale, precum și cel mai recent hit, "Rain on Me", pentru această piesă urmând a fi acompaniată de Ariana Grande. Trupa K-POP BTS va interpreta live în premieră ultimul single al grupului, "Dynamite", iar Miley Cyrus va cânta și ea cea mai recentă piesă lansată, "Midnight Sky".

Lista completă a performerilor confirmați la MTV VMA 2020:

Ariana Grande

Black Eyed Peas

BTS

CHLOE X HALLE

CNCO

DABABY

Doja Cat

Jack Harlow (pre-show)

Lady Gaga

Lewis Capaldi (pre-show)

Machine Gun Kelly (pre-show)

Maluma

Miley Cyrus

Tate Mcrae (pre-show)

The Weeknd

Lista nominalizărilor a fost anunțată la finele lunii iulie, cele mai multe nominalizări mergând la Ariana Grande și Lady Gaga. Anul acesta au fost adăugate și noi categorii, în ton cu pandemia: "Best Music Video From Home" și "Best Quarantined Performance", John Legend, Lady Gaga și Twenty One Pillots regăsindu-se printre cei nominalizați.

Gala MTV VMA 2020 va fi găzduită de actrița și cântăreața americană Keke Palmer. Evenimentul va putea fi urmărit atât la TV, cât și online, pe MTV Live și YouTube TV.