Kelly Clarkson îl înlocuiește pe Simon Cowell la America's Got Talent

Săptămâna aceasta, Simon Cowell va lipsi de la masa juriului din cauza unei accidentări, însă competiția de talente a știut la cine să apeleze pentru o astfel de situație. Mai multe detalii în articol.

Cunoscutul om de televiziune și producător muzical s-a accidentat sâmbătă, în timp ce testa o bicicletă electrică în curtea casei sale din Malibu. Cowell a fost internat de urgență în spital și a suferit o intervenție chirurgicală la spate. Din cauza acestei întâmplări, nu poate fi prezent în show-ul "America's Got Talent", ce va fi difuzat marți și miercuri pe NBC.

Scaunul său va fi ocupat de Kelly Clarkson, informație dezvăluită chiar de artistă pe pagina sa de Twitter:

"Prietenul meu, Simon Cowell, se simte mai bine acum, dar s-a accidentat și nu va putea participa la show-urile live de marți și miercuri pentru America's Got Talent, dar nu-ți face griji, America, cineva mult mai înțelept, mai cool și mai apetisant îi ocupă locul! Uimitoarea Kelly Clarkson. Cu plăcere în avans!"

Clarkson se va alătura juraților Howie Mandel, Heidi Klum și Sofia Vergara. Emisiunea "America's Got Talent" este prezentată de Terry Crews.

Kelly Clarkson se numără printre cei mai populari artişti ai tuturor timpurilor, cu peste 100 de single-uri #1 în Billboard şi vânzări globale de peste zeci de milioane de albume şi single-uri. Artista născută în Texas a devenit faimoasă în 2002 în calitate de câştigător al primului sezon American Idol.

Tot de show-ului American Idol este legat și numele lui Simon Cowell. El a fost, timp de opt ani, jurat al acestei emisiuni-concurs. A lansat apoi "The X Factor" în Marea Britanie şi SUA, precum și "America's Got Talent" și "Britain's Got Talent".