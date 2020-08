Hans Zimmer este unul dintre cei mai reputaţi şi respectaţi compozitori din lume şi ne prezintă o parte din coloana sonoră a peliculei "Wonder Woman 1984". E vorba despre piesa "Themyscira", care vine împreună cu un nou trailer pentru film şi o dată de lansare. Avem toate detaliile în articol.

După ce am văzut primul trailer al lui "The Batman" cu Robert Pattinson, acum vedem o altă producţie DC mult aşteptată, "Wonder Woman 1984". Acţiunea se mută în anii '80, iar Gal Gadot continuă să o joace pe Wonder Woman. De această dată are noi adversari, Max Lord (inspirat de Trump aparent) şi Cheetah, aceasta din urmă jucată de Kristen Wiig. A înviat şi personajul lui Chris Pine (Steve Trevor), care se sacrificase în primul "Wonder Woman". Acest film cu super eroi are în sfârşit şi o dată de lansare, după ce a fost amânat de 2 ori: 2 octombrie 2020.

Au trecut 3 ani de la "Wonder Woman", filmul DC doborând recorduri de încasări şi fiind bine primit de fani. În "Wonder Woman 1984" mai joacă şi Pedro Pascal, pe care îl ştim din "Narcos", în rolul lui Max Lord acum, iar Robin Wright revine ca Antiope. Printre producătorii noului release se numără Zack Znyder, Deborah Snyder, Charles Roven şi Patty Jenkins, aceasta din urmă fiind şi regizorul noii producţii.

Hans Zimmer se ocupă de coloana sonoră şi ne oferă deja o primă mostră înălţătoare, prin piesa "Themyscira", care include coruri feminine ample şi doreşte să redea aerul somptuos al lumii din care provine Wonder Woman. Asistăm la o schimbare de compozitor, deoarece Rupert Gregson-Williams a compus soundtrack-ul pentru primul film "Wonder Woman". Zimmer este totuşi în spatele "motivului" şi temei audio pentru eroină, în momentul intrării sale în scenă în "Batman v Superman: Dawn of Justice", apărut în 2016.

Acelaşi Zimmer nu e deloc străin de universul DC, compunând 3 coloane sonore fantastice pentru cele 3 filme din trilogia "The Dark Knight". Colaborarea cu regizorul Christopher Nolan a mers atât de bine, încât Zimmer a compus coloane sonore şi pentru alte pelicule ale sale, ca "Inception" sau "Interstellar". Pentru o perioadă Zimmer s-a dus în tabăra adversă DC, cea Marvel, colaborând cu Pharrell pentru o simfonie electro destinată filmului "The Amazing Spider-Man 2".