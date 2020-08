Lansarea unui nou album Deftones în septembrie e confirmată prin teasere

Trupa Deftones a publicat în ultimele zile o serie de teasere ce au pus fanii pe jar. Toate indiciile favozirează ideea lansării unui nou material de studio la finele lunii septembrie.

Cel de-al nouălea album al trupei Deftones ar putea sosi anul acesta, în luna septembrie. Formația a publicat mai multe teasere, unul dintre ele indicând chiar că lansarea ar putea fi planificată pentru data de 25.

Teaserele trupei Deftones confirmă lansarea albumului în septembrie

Cele mai grăitoare indicii care conduc la această concluzie sunt: întunecarea pozelor de profil pe toate paginile de socializare ale formației, schimbare determinată, cel mai probabil, de un viitor anunț important, și redirecționarea site-ului oficial al trupei către o nouă adresă url: deftones.com/0925. Pe pagina principală apare, de asemenea, o imagine pătrată cumpusă din sute de puncte, asemenea unei poze pixelate.

Deftones a publicat, de asemenea, un mesaj criptic pe Twitter: "No you will never find me". Versul este extras din piesa "One Weak", de pe albumul de debut "Adrenaline". Ar putea asta să însemne că formația va oferi mai multe detalii într-o săptămână?

Toate aceste teasere sunt în acord cu declarațiile pe care toboșarul Abe Cunningham le făcea în urmă cu două luni. Acesta anunța atunci publicul că el și colegii din Deftones au terminat de înregistrat un nou album și dezvăluia că discul ar putea fi lansat în septembrie.

Momentan nu se cunosc prea multe detalii despre viitorul disc Deftones. Se știe doar că trupa a lucrat cu producătorul Terry Date, alături de care au fost concepute și primele patru albume ale formației, inclusiv apreciatul "Around the Fur and White Pony".

Acest nou material Deftones ar putea fi, desigur, și o ediție aniversară a albumului White Pony, cu prilejul împliniirii a 20 de ani de la momentul lansării. În următoarele săptămâni, trupa va mai dezvălui, cu siguranță, și alte indicii, care vor elucida misterul.