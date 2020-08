Deftones anunţă titlul noului album, "Ohms" şi tracklist-ul său

După o perioadă de teasere criptice, iată că Deftones a dezvăluit titlul albumului său viitor. Aflăm şi data de lansare, dar şi tracklist-ul acestui disc, intitulat "Ohms". Este al nouălea album de studio al formaţiei americane, care a fost deja prefaţat de multe teasere. Avem detalii în articol.

Ceea ce vedeţi mai sus este coperta noului album Deftones, "Ohms", care va sosi pe 25 septembrie. Succesorul lui "Gore" din 2016 include 10 piese şi a fost produs sub oblăduirea lui Terry Date. Acesta s-a ocupat de legendarele LP-uri Deftones "Around The Fur" şi "White Pony". O porţiune de 30 de secunde din piesa ce poartă numele noului album poate fi deja ascultată pe Apple Music (mai jos). Sună a Deftones clasic, cu riff-uri de rock alternativ nervos, peste care se aşterne vocea lui Chino Moreno, când suavă, când agresivă.

Solistul a descris revistei Kerrang noul material discografic drept unul "mai colaborativ" faţă de "Gore", pe care chitaristul Stephen Carpenter nu participase la procesul de producţie prea mult. Deftones a lansat 8 albume de studio până acum şi a vândut peste 10 milioane de albume global. În acest moment componenţa trupei este următoarea: Chino Moreno la voce, Carpenter la chitară, Abe Cunningham la tobe, Frank Delgado la platane şi Sergio Vega la bas.



În luna mai a acestui an Deftones şi-a anulat turneul Nord American din cauza pandemiei Covid-19. Turneul trebuia să înceapă pe 27 iulie şi să îi aducă pe scenă şi pe francezii de la Gojira, dar şi pe noua senzaţie Poppy în deschidere. Includea 20 de opriri şi ţinea până pe 5 septembrie.

Iată cum arată tracklist-ul lui "Ohms":

01. Genesis

02. Ceremony

03. Urantia

04. Errorr

05. The Spell Of Mathematics

06. Pompeji

07. This Link Îs Dead

08. Radiant City

09. Headless

10. Ohms

În iunie trupa a sărbătorit 20 de ani de la debutul celui mai celebru album al său, "White Pony". Discul a sosit în anul 2000 şi era al treilea în cariera trupei, după "Adrenaline" şi "Around the Fur". Era în egală măsură rock alternativ, nu metal, dar şi muzica experimentală, cu influenţe de new wave, dream pop, shoegaze chiar şi trip-hop. Chiar şi elemente de post rock îşi găseau locul pe această creaţie de 48 de minute. Acesta a fost şi primul album cu Frank Delgado la platane şi sintetizator. Avea să fie premiat cu discul de platină în 2002.