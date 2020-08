Cunoscutul serial "Dosarele X" va primi o versiune animată

Agenții Fox Mulder și Dana Scully sunt doi dintre cei mai buni detectivi din toate timpurile, dar există anumite cazuri prea ridicole pentru ca duo-ul să le abordeze. Astfel, o nouă echipă din lumea Dosarelor X le va lua locul. Găsești mai multe detalii în articol.

Potrivit Variety, un serial de comedie animat "Dosarele X/ The X-Files" se află în acest moment în curs de dezvoltare la Fox Entertainment și 20th Television. Intitulat în prezent "The X-Files: Albuquerque", noul proiect va avea în centru o serie de agenţi inadaptaţi care anchetează cazuri prea prostești și ridicole pentru ca detectivii Mulder şi Scully să se ocupe de ele. Ei reprezintă, în principiu, echipa de categoria B a Dosarelor X.

Chris Carte, creatorul serialului original, va fi producător executiv, iar Rocky Russo şi Jeremy Sosenko vor fi scenariști și producători executivi. Scriitorul și producătorul Gabe Rotter, care a lucrat la reluarea "The X-Files" la Fox va fi, de asemenea, producător executiv, iar Bento Box va realiza animaţiile. Gillian Anderson și David Duchovny, actorii care au dat viață celebrelor personaje, nu sunt implicați în noua producție.

"Dosarele X / The X-Files" este un serial de televiziune american, ce a fost difuzat între 10 septembrie 1993 și 19 mai 2002. Serialul a avut 9 sezoane și a îmbinat elemente science-fiction, fantasy, horror și mystery. Fox Entertainment a reluat serialul în 2016 - cel de-al zecelea sezon - și sezonul final, în 2018. A fost unul din primele seriale de succes ale rețelei americane de televiziune, personajele și motto-ul său ("Adevărul este dincolo de noi") intrând în istoria televiziunii.

În serial, agenții FBI Fox Mulder (David Duchovny) și Dana Scully (Gillian Anderson) primesc sarcina de a investiga așa-numitele "Dosare X": cazuri nerezolvate care implică prezența unor fenomene paranormale. Mulder crede în existența extratereștrilor și în paranormal, în timp ce Scully este sceptică, ea fiind trimisă inițial de către superiori pentru a încerca să distrugă reputația lui Mulder și metodele sale neconvenționale de lucru.

Popularitatea serialului a atins apogeul la finalul anilor 1990 și a dus la apariția unor filme pentru marele ecran: "The X-Files: Fight the Future" (1998) și "The X-Files: I Want to Believe" (2008).