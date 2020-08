Ascultă "Baby, It's You", noua piesă a trupei London Grammar

London Grammar a revenit în atenția publicului cu "Baby It's You", primul single al trupei în trei ani. Materialul beneficiază de un visualiser disponibil în articol.

Compusă de membrii London Grammar, alături de George FitzGerald (Foals, Moby), "Baby, It's You" vorbește despre puterea iubirii: "Toate aceste culori în mine, însă numai pe tine te văd / Și nimic altceva nu contează", cântă Hannah Reid, cu vocea ei puternică și, în același timp, caldă.

Linia melodică se potrivește perfect cu mesajul piesei. Antrenant și încărcat de optimism, instrumentalul "Baby, It's You" îți va aduce zâmbetul pe buze și te va face să dansezi în ritmul său.

Ascultă London Grammar - Baby It's You (Official Visualiser):

Cel mai recent album London Grammar este "Truth Is a Beautiful Thing" și a fost lansat în vara lui 2017. Materialul a fost înregistrat în perioada 2014 – 2016 și conține 11 piese, toate compuse de membrii formației.

London Grammar este una dintre cele mai îndrăgite trupe britanice ale noului val, luând naștere în 2009. Single-ul care i-a pus pe harta industriei muzicale - ”Hey Now” - a apărut în decembrie 2012, reacția publicului fiind neașteptat de bună. Albumul de debut ”If You Wait” (2013) s-a plasat pe prima poziție în topul UK Indie Albums. Pe acest disc au fost incluse single-uri precum ”Wasting My Young Years", "Nightcall" și "Strong", piese ce s-au bucurat de aprecierea publicului atât în UK, cât și în Australia, Franța și Belgia.

London Grammar, adică Hannah (voce, clape), Daniel (chitară) și Dot (chitară, tobe) au concertat în țara noastră la Electric Castle 2018.