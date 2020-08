Actorul principal din "Black Panther" a murit; Chadwick Boseman avea 43 de ani

Chadwick Boseman, actorul principal din filmul "Black Panther" a murit ieri, 28 august. Avea doar 43 de ani şi a dus în secret o luptă de 4 ani cu cancerul la colon. Actorul a inspirat comunitatea afro-americană din SUA cu prestaţiile sale actoriceşti şi a îngrijorat fanii în ultimele luni prin greutatea pierdută. Aflaţi detalii despre cariera şi viaţa lui Chadwick din articol.

Chadwick Boseman, cunoscut pentru rolul principal din pelicula "Black Panther" a murit la vârsta de 43 de ani. Familia actorului a făcut anunţul pe Twitter şi Facebook. Chadwick a fost diagnosticat cu cancer la colon în stadiul 3 în 2016 şi s-a luptat cu boala timp de 4 ani. Artistul s-a stins acasă, alături de soţie şi familie. Pe lângă rolul primului mare super erou afro-american, Boseman este cunoscut pentru interpretarea rolului lui Jackie Robinson, jucător de baseball în filmul biografic "42".

A fost de asemenea apreciat pentru modul în care l-a interpretat pe James Brown într-o altă peliculă biografică, "Get On Up". Actorul trebuia să apară şi în "Black Panther 2" care se afla în faza preliminară a producţiei. Ultimul său proiect a fost alături de Spike Lee, "Da 5 Bloods", difuzat pe Netflix.

Chadwick Boseman s-a născut în Anderson, Carolina de Sud în 1976. Mama sa era o asistentă, iar tatăl sau lucra la o fabrică de textile. Boseman a absolvit liceul T. L. Hanna în 1995 şi a scris prima sa piesa de teatru, "Crossroads", inspirată de un coleg de clasă care a fost împuşcat şi ucis. Tânărul a absolvit Universitatea Howard din Washington în 2000 şi a participat ulterior la Oxford Mid-Summer Program, care l-a adus la Academia Americano-Britanică de Dramaturgie din Londra.

Boseman dorea mai degrabă să scrie scenarii şi să regizeze, decât să fie actor. De abia în 2008 a început să cocheteze cu această meserie, mutându-se în Los Angeles. Primele roluri au fost mici apariţii în seriale ca "Law & Order", "CSI: NY" şi "ER". Boseman a continuat să scrie piese de teatru, iar "Deep Azure" a fost pusă în scena la Congo Square Theatre în Chicago primind şi câteva nominalizări. Actorul a mai apărut în serialul "Persons Unknown", dar şi în "Lincoln Heights".

În 2013 venea primul rol principal, în "42", peliculă despre Jackie Robinson, iar în acelaşi an a apărut în filmul indie "The Kill Hole". În 2014 apărea alături de Kevin Costner în "Draft Day", jucând rolul unui fotbalist NFL, iar în 2016 apărea în rol de zeitate egipteană în filmul de acţiune "Gods of Egypt". Din 2016 a apărut în filmele Marvel în rolul lui Black Panther, începând cu "Captain America: Civil War", apoi "Black Panther", "Avengers: Infinity War" şi "Avenger: Endgame".