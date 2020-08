20th Century Fox dispare ca brand; Disney îi schimbă numele după 85 de ani

O schimbare importantă de branding a fost anunţată astăzi în segmentul cinematografiei şi producţiei TV. Legendarul brand 20th Century Fox dispare, iar noul său proprietar Disney îl va înlocui cu o denumire nouă. Dorinţa este de a se separa de asocierea cu Fox şi Fox News. Avem detalii în articol.

Disney a anunţat în 2017 că va prelua pachetul majoritar de acţiuni Fox, iar tranzacţia de 71 de miliarde de dolari a fost finalizată în 2019. Urmările încep să se vadă, iar Disney va transforma brandul 20th Century Fox în 20th Television. Rebranding-ul este unul fără precedent în industria cinematografică şi TV. Oficial în acest moment 20th Century Fox nu mai există. Noul logo şi noua grafică se vor putea vedea în grila de toamnă a producţiilor Disney/Fox.

Toate producţiile lansate înainte ca Disney să cumpere pachetul majoritar de acţiuni îşi vor păstra branding-ul vechi.

De ce vrea Disney să scape de "Fox"?

Sunt şanse mari ca gigantul american să dorească evitarea unei confuzii cu produsele Fox Corporation care au rămas independente: Fox Entertainment, Fox Sports şi Fox News. În special Fox News ar fi problema, având o afinitate pentru preşedintele Donald Trump. Disney e mai degrabă un trust de stânga, cu valori mai liberale. Disney a mai anunţat şi un rebranding pentru ABC Signature Studios şi ABS Studios, care devin ABC Signature.

Fox 21 Television Studios va deveni Touchstone Television. 20th Century Fox datează din anul 1935, fiind creat printr-o fuziune a lui Twentieth Century Picture cu Fox Films. Studioul a produs pelicule legendare, de la seria "Star Wars" la "Sunetul Muzicii", seriile "Die Hard" şi "Home Alone". Are în portofoliu şi seriale cu succes uriaş, precum "The Simpsons", "MASH" şi "Modern Family". Printre actorii cu care a lucrat 20th Century Fox se numără Marilyn Monroe, Clark Gable, Paul Newman, John Wayne şi Elvis Presley. Unul dintre motivele pentru care Disney a integrat Fox este preluarea unor francize cu super eroi de la gigantul TV/cinema, precum "X-Men" şi "Fantastic Four".

Fox fusese cumpărat de News Corporation al lui Rupert Murdoch în anii '80, iar Fox News a fost creat în 1996. News Corporation a fost despărţit în News Corp şi 21st Century Fox ulterior, al doilea segment fiind preluat de Disney anul trecut. Familia Murdoch a păstrat posturile de ştiri şi o companie spinoff, Fox Corporation.