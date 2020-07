Vama concertează la Arenele Romane: "Ne-a fost dor de voi, ne ard buzele să cântăm"

După Absolvirus Party, eveniment online dedicat tinerilor din ani terminali, care au fost privați de petrecerile de absolvire, Vama revine pe scenă pentru primul concert cu public al formației de la debutul pandemiei. Show-ul va avea loc la Arenele Romane, pe 29 iulie, Tudor mărturisind că lui și colegilor săi le-a fost dor de public.

"Pandemia asta ne-a arătat cât de mult iubim să fim pe scenă. Am fost privați practic de ultimul "timp" al motorului numit muzică. Am funcționat cu hâcuri. Pentru că finalitatea oricărui demers muzical e să te urci pe scenă în fața oamenilor și să le cânți cântecele tale. Valoarea schimbului de energie dintre artist și public e mult mai ușor de apreciat după toată perioada asta în care am fost izolați. Mă rog, tot ce am scris până acum s-ar putea sintetiza simplu: ne-a fost dor de voi, ne ard buzele să cântăm și uite că am reușit să programăm primul nostru concert după izolare :) Așa că, hai să ne reunim. Avem toți nevoie de asta :)"