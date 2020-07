Toboșarul Scorpions confirmă că a avut coronavirus și oferă detalii despre starea lui de sănătate

Mikkey Dee a oferit publicului detalii privind contractarea coronavirusului, subiect despre care acesta nu mai vorbise anterior. Muzicianul a confirmat că a fost infectat cu COVID-19, însă a dezmințit spusele cântărețului Don Dokken, care a răspândit în presă zvonuri potrivit cărora toboșarul Scorpions ar fi luat virusul când era în Australia, ar fi slăbit 15 kilograme și nu s-ar simți bine deloc.

"Bună, oameni buni!

Am vrut să clarific niște zvonuri privind ceea ce Don Dokken a declarat despre starea mea de sănătate, cât am avut corona. Da, am avut coronavirusul și am fost bolnav vreme de o lună. M-am recuperat complet până la mijlocul lunii aprilie. Până la finele lunii aprilie am început din nou să bat la tobe și să joc hockey.

Din păcate, bunul meu prieten Don a avut niște informații greșite. Nu am luat coronaviruslui când eram în Australia, ci când eram în Suedia. Nu am pierdut 15 kilograme, am pierdut 6 kilograme. Dar, așa cum am menționat, sunt complet recuperat acum, și am și anticorpi, iar ăsta e un lucru grozav.

De abia aștept ca lucrurile să revină la normal, pentru a putea porni din nou la drum. Vă mulțumesc pentru afecțiune, inima mea merge către fiecare dintre cei care sunt afectați de situația cu care ne confruntăm în prezent.

Aveți grijă de voi! Mikkey"