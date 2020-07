The Rolling Stones a lansat o piesă înregistrată cu Jimmy Page, intitulată "Scarlet" - AUDIO

The Rolling Stones a dezvăluit publicului o piesă din 1974, nelansată până acum. Melodia se numește "Scarlet" și a fost înregistrată împreună cu chitaristul Led Zeppelin, Jimmy Page, și alături de Rick Grech, cunoscut pentru activitatea sa în trupele Traffic, Blind Faith, Family.

"Scarlet" vine la doar câteva săptămâni de la lansarea piesei "Living In A Ghost Town" și va fi inclusă pe o nouă versiune a albumului "Goats Head Soup", discul din 1973 al formației. "Goats Head Soup 2020" va fi lansat în septembrie și va conține alte 9 piese nelansate până acum, precum și un concert integral al trupei din 1973.

"Scarlet" este o piesă reprezentativă pentru sound-ul trupei The Rolling Stones din anii '70. Înregistrată împreună cu Jimmy Page, la chitară, și Rick Grech, la bas, melodia captează tumultul acelei perioade.

"Îmi amintesc momentul în care am cântat pentru prima oară piesa asta cu Jimmy și Keith în studioul de la subsol al lui Ronnie. A fost o sesiune grozavă", a povestit Mick Jagger.

Keith își amintește și el momentul înregistrării acestei melodii, mărturisind că nu s-au gândit inițial că va ieși o piesă, ci doar un simplu demo.

"Ce îmi amintesc eu legat de această piesă e că am intrat în studio la sfârșitul unei sesiuni cu Zeppelin. Ei tocmai plecau și noi aveam rezervat studioul pentru următoarele ore și cred că Jimmy a decis să rămână. Nu încercam să o tragem ca piesă, înregistram de fapt pentru un demo, o demonstrație, știi, doar pentru a-i surprinde emoția, dar a ieșit bine, și având asemenea oameni ca instrumentiști, ne-am gândit că ar fi păcat să nu folosim înregistrarea asta", a detaliat Keith Richards.

LYRIC VIDEO: The Rolling Stones | Scarlet (Goats Head Soup 2020)

Ultimul album The Rolling Stones compus doar din piese originale a fost lansat în 2005. Formația a mai lansat de atunci alte două albume, "GRRR!" (2012) și "Blues & Lonesome" (2016). LP-ul lansat în urmă cu 8 ani a inclus doar două melodii originale - "Doom and Gloom" și "One More Shot" -, iar cel din urmă cu 4 ani a fost un album de cover-uri blues. Mick Jagger nu-și dorește să grăbească, însă, procesul. Pentru el este important ca viitorul material să se ridice la așteptările lui.