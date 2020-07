Static-X a lansat noul album "Project Regeneration Vol. 1", LP postum după moartea solistului Wayne Static

Povestea trupei Static-X părea să se fi oprit în 2014, atunci când a încetat din viaţă solistul Wayne Static. Grupul nu a mai lansat vreun material nou din 2009, de la "Cult of Static". Ei bine iată formaţia revenită în 2020, cu "Project Regeneration Vol. 1", care aduce un tribut lui Wayne, folosind vocea rămasă de la înregistrări trecute. Puteţi asculta câteva dintre noile piese în articol.

"Project Regeneration Vol. 1" a debutat pe 10 iulie 2020 şi include 12 piese. Va exista şi un "Volume 2", dar nu avem dată de lansare încă. Acesta este al şaptelea album de studio al formaţiei industrial metal, care a definit experienţa jocurilor NFS de la început de mileniu. Rolul solistului în trupă este îndeplinit acum de un personaj misterios numit "Xer0", care are un costum şi machiaj ce duc cu gândul la un Wayne Static zombie. Între timp fanii şi jurnaliştii au făcut săpături şi au descoperit că solistul cel nou Xer0 ar fi de fapt Edsel Dope, solist al trupei Dope.

În componenţa Static-X se mai află basistul Tony Campos, chitaristul şi clăparul Koichi Fukuda şi toboşarul Ken Jay. Pe LP-ul cel nou se aude şi legendarul Al Jourgensen, solistul Ministry, care apare pe piesa "Dead Souls". Aceasta din urmă melodie e poate cea mai inedită de pe disc, chitara ducând cu gândul la A Perfect Circle şi alte trupe de rock alternativ care erau la modă în perioada 2001-2006. "Project Regeneration Vol. 1" include înregistrări vocale ale lui Wyane Static rămase de la sesiunile de înregistrări ale albumului "Wisconsin Death Trip".

În total peste 20 de piese nelansate a lăsat Wayne în urmă. Iată cum arată tracklist-ul lui "Project Regeneration Vol. 1":

01. Regeneration

02. Hollow (Project Regeneration)

03. Worth Dyin' For

04. Terminator Oscillator

05. All These Years

06. Accelerate

07. Bring You Down (Project Regeneration)

08. My Destruction

09. Something Of My Own (Project Regeneration)

10. Otsego Placebo

11. Follow

12. Dead Souls

În 2019 Static-X a organizat un turneu global, care a inclus 100 de concerte sold out. A fost un turneu aniversar de 20 de ani de la debutul LP-ului "Wisconsin Death Trip", certificat cu discul de platină. A fost de asemenea şi un tribut pentru solistul Wayne. Acesta fonda trupa în 1994 şi a cucerit topurile de rock alternativ din noul mileniu, piesele regăsindu-se în numeroase trailere, filme şi jocuri video.