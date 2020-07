Robert Plant va lansa 3 piese nemaiauzite până acum pe viitoarea colecţie "Digging Deep: Subterranea"

Legendarul solist Led Zeppelin, Robert Plant a anunţat o nouă colecţie de hituri extrase din discografia sa solo. Colecţia include 2 CD-uri şi poartă numele de "Digging Deep: Subterranea" şi vine cu o veste bună pentru fani: pe acest release se vor regăsi 3 piese nemaiauzite până acum. Avem detalii în articol.

"Digging Deep: Subterranea" este o incursiune în cariera solo a lui Robert Plant, pornind de la LP-ul "Pictures At Eleven" din 1982 şi până în ziua de azi. Cele 3 noi track-uri sunt unele lansate în exclusivitate şi nemaiauzite până acum de către fani. Noua compilaţie va sosi pe 2 octombrie sub formă a unei colecţii de 2 CD-uri, ce includ un total de 30 de piese. Acoperă 4 decenii de carieră şi se pot precomanda de aici. În ultimele două decenii Robert Plant a experimentat cu diferite abordări muzicale, iar pe albumul din 2017 "Carry Fire" de exemplu include o mostră serioasă de world music.

Plant nu e străin de arta modernă a podcasting-ului, apărând pe "Digging Deep With Robert Plant", un podcast foarte popular, ajuns la sezonul 2 pe final de 2019. Tot atunci apărea un box set ediţie limitată cu 16 single-uri A Sides şi raritaţi B-sides acoperind 3 decenii. Toate piesele au fost remasterizate şi puse pe vinil.

Iată cum arată tracklist-ul noii colecţii din 2020:

01. Rainbow

02. Hurting Kind

03. Shine It All Around

04. Ship Of Fools

05. Nothing Takes The Place Of You (piesă nouă)

06. Darkness, Darkness

07. Heaven Knows

08. În The Mood

09. Charlie Patton Highway (Turn It Up - Part 1) (piesă nouă)

10. New World

11. Like I've Never Been Gone

12. I Believe

13. Dance With You Tonight

14. Satan Your Kingdom Must Come Down

15. Great Spirit (acoustic)

CD2

01. Angel Dance

02. Takamba

03. Anniversary

04. Wreckless Love

05. White Clean & Neat

06. Silver Rider

07. Fat Lip

08. 29 Palms

09. Last Time I Saw Her

10. Embrace Another Fall

11. Too Much Alike (feat. Patty Griffin) (piesă nouă)

12. Big Log

13. Falling În Love Again

14. Memory Song (Hello Hello)

15. Promised Land

Asemenea multor altor muzicieni, Robert Plant avea în plan în acest an un turneu american, începând din mai, alături de trupă sa nouă Saving Grace. Totul a fost amânat pentru 2021 din cauza pandemiei. Acel grup îi are în componenţă pe Suzi Dian (voce), Oli Jefferson (percuţie), Tony Kelsey (mandolina, bariton şi chitară acustică), Robert Plant (voce) şi Matt Worley (banjo, chitara bariton şi chitară acustică). Trupa a debutat la început de 2019 cu o serie de concerte surpriză în Anglia, Wales şi Irlanda.

Robert Plant este activ din 1965, fiind solistul trupei Led Zeppelin până în anul 1980. Ulterior aveau să urmeze câteva colaborări cu Jimmy Page, ţinând viu spiritul legendarului grup.