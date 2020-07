"One", de la Metallica, atunci când basul e la putere - VIDEO

Emblematica piesă "One" de la Metallica a fost "dezbrăcată" de chitări și voce și "îmbrăcată" în bas, tobele fiind singurele păstrate din versiunea originală. Clipul rezultat a atras atenția internauților, mulți apreciind această versiune ca fiind "demențială".

"One", hitul trupei Metallica, lansat în 1988 și inclus pe albumul nominalizat la Grammy "...And Justice For All", a primit un cover inedit din partea lui Mark Grocki, un chitarist american pasionat de shredding la bass. Acesta a înlocuit liniile de chitară ritmică, chitară solo și voce cu o unică linie de bas, tobele lui Lars fiind singurele păstrate.

"Pentru o experiență mai plăcută, ascultați la o pereche decentă de căști!", recomandă Mark în descrierea clipului său, ajuns la peste 35,000 de vizualizări în 6 zile.

Deși nu intră, poate, în categoria clipurilor virale, coverul a fost preluat de publicația de profil Ultimate Guitar, unde a primit multe comentarii favorabile, pe YouTube lumea reacționând, de asemenea, pozitiv.

"Ești atât de talentat, sunt realmente surprins că ești atât de obscur, după standardele YouTube. Ar trebui să fii mult mai popular", a comentat cineva pe YouTube, alte persoane exclamând: "Genial! Cu siguranță va trebui să urmăresc clipul ăsta de mai multe ori", și "E perfect, ești foarte talentat, îți doresc un milion de subscriberi și de vizualizări, meriți!"

VIDEO: "One" - Metallica (cântată la bas, exceptând tobele)

Mark Grocki este un muzician profesionist, "metalist la inimă", după cum se prezintă chiar el în descrierea canalului său de YouTube, ce a cumulat din 2006 până în prezent 621,000 de vizionări.

Deși are multe coveruri publicate, acesta a lansat și muzică originală, în 2011 publicând albumul exclusiv instrumental "Chaos Theory". Dacă sunteți intersați să-i descoperiți muzica, îl puteți găsi pe Spotify, Pandora și Amazon Music.

Un cover inedit după Metallica a realizat și Postmodern Jukebox. Trupa a înregistrat o versiune vintage-jazz a cunoscutei balade "Nothing Else Matters". La voce o puteți asculta pe Aubrey Logan, o artistă în vârstă de doar 15 ani.