Metallica anunţă un nou album simfonic, "S&M2"; Ascultă două piese de pe LP-ul înregistrat cu San Francisco Symphony

Să asculţi piese compuse şi interpretate de Metallica alături de o orchestră simfonică reprezintă una dintre cele mai pure şi rafinate forme de a simţi muzica lui Hetfield, Lars and co. De aceea Metallica vine în întâmpinarea fanilor cu un nou album live, cu acompaniament orchestral. Grupul american thrash a anunţat "S&M2" şi a lansat două piese de pe LP, pe care le puteţi asculta în articol.

Noul album live Metallica, "S&M2", a fost înregistrat pe 6 şi 8 septembrie 2019. Metallica a cântat atunci alături de San Francisco Symphony şi a marcat deschiderea lui Chase Center din San Francisco. A fost şi o ocazie specială, o reuniune între trupă şi orchestra simfonică din San Francisco la 20 de ani după reprezentaţia memorabilă din 1999. Acele concerte au fost integrate pe albumul "S&M", care a primit un premiu Grammy. Era pentru prima oară când Metallica îşi interpreta piesele într-o variantă simfonică.

Show-urile din 2019 au fost legendare şi la mare căutare printre fani. 40.000 de fani norocoşi au călătorit din toată lumea la aceste evenimente sold out, care au avut loc pe 6 şi 8 septembrie 2019. Noul release, cunoscut şi ca "Metallica and San Francisco Symphony: S&M2" va fi disponibil atât în variantă digitală, cât şi pe vinil, CD, DVD şi Blu-Ray şi două box set-uri diferite. Va exista şi o variantă exclusivă super deluxe box set, limitată la 500 de unităţi.

Puteţi precomanda albumul cel nou aici şi iată cum arată tracklist-ul oficial:

CD 1

01. The Ecstasy of Gold (Live)

02. The Call of Ktulu (Live)

03. For Whom the Bell Tolls (Live)

04. The Day That Never Comes (Live)

05. The Memory Remains (Live)

06. Confusion (Live)

07. Moth Into Flame (Live)

08. The Outlaw Torn (Live)

09. No Leaf Clover (Live)

10. Halo on Fire (Live)

CD 2

01. Intro to Scythian Suite (Live)

02. Scythian Suite, Opus 20 ÎI: The Enemy God And The Dance Of The Dark Spirits (Live)

03. Intro to The Iron Foundry (Live)

04. The Iron Foundry, Opus 19 (Live)

05. The Unforgiven III (Live)

06. All Within My Hands (Live)

07. (Anesthesia) - Pulling Teeth (Live)

08. Wherever I May Roam (Live)

09. One (Live)

10. Master of Puppets (Live)

11. Nothing Else Matters (Live)

12. Enter Sandman (Live)

Va exista şi un film-concert, care include secvenţe making of, interviuri şi momente din culisele evenimentelor. Albumul va fi disponibil de pe 28 august şi până atunci putem asculta două piese, "All Within My Hands" şi "Nothing Else Matters", mai jos. De producţie s-au ocupat Greg Fidelman, alături de James Hetfield şi Lars Ulrich. Artiştii de la Metallica au fost însoţiţi pe scenă de aproape 80 de muzicieni care compun orchestra San Francisco Symphony, la cârma căreia s-au aflat directorul Michael Tilson Thomas şi dirijorul Edwin Outwater.

Versiunea cinematografică a filmului a ajuns în 3700 de cinematografe toamna trecută. Concertele au avut 3 ore şi au fost împărţite în două acte. Un moment special a fost un solo de bas din "Anesthesia (Pulling Teeth)", care a fost realizat de către basistul Scott Pingel de la Symphony Orchestra ca tribut postum pentru fostul basist Cliff Burton de la Metallica.