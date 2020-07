Lenny Kravitz ne cântă din Bahamas - VIDEO Tiny Desk (Home) Concert

Lenny Kravitz a susținut de acasă un scurt recital pentru fanii săi. Acompaniat de prieteni muzicieni, Lenny a interpretat cu acest prilej piese cu mesaj, dedicând una dintre melodii celor care au pierdut persoane apropiate în perioada de carantinare.

Lenny Kravitz a acceptat invitația NPR Music de a susține un concert de acasă pentru fanii săi, ca parte a rubricii Tiny Desk (Home) Concert. Recitalul de 15 minute a fost unul emoționant, Lenny incluzând în setlist o piesă compusă după moartea mamei sale. Artistul a dedicat-o celor care nu au putut să-și ia rămas bun de la cei dragi cât s-au aflat în izolare, amintind într-o scurtă intervenție și de moartea lui George Floyd.

"Bine ați venit în Bahamas! La chitară e Craig Ross. La cealaltă chitară e unul dintre prietenii mei, Yianni Giannakopoulos, care a crescut aici și a absolvit Berklee College of Music. (...) Această piesă ["What Did I Do With My Life?"] a fost compusă în urmă cu mulți ani, după ce a murit mama mea. Astăzi aș vrea să o dedic celor care nu au putut să fie alături de cei dragi în această perioadă de izolare și celor care nu au putut să fie lângă cei pe care îi iubește în perioada de tranziție, așa cum s-a întâmplat cu George Floyd, ale cărui ultime cuvinte au fost: <<Mama, mama..>>. Bine ați venit la Tiny Desk", a transmis Lenny Kravitz.

În setlist au fost incluse și piesele "Thinking Of You" și "We Can Get It All Together", piese ale căror mesaje completează invitația la instrospecție a artistului.

VIDEO: Lenny Kravitz: Tiny Desk (Home) Concert

La începutul lunii iunie, Lenny Kravitz ne făcea dor de vacanță lansând un videoclip înțesat cu imagini pitorești pentru piesa "Ride". "Am filmat acest videoclip în urmă cu câteva luni, în Franța, înainte să ne fi putut imagina cum va arăta viața astăzi", declara Lenny în ziua lansării clipului. Single-ul se regăsește pe albumul "Raise Vibration", lansat de artist pe 7 septembrie 2018 și înregistrat în studioul său din Bahamas.

Scriitor, producător, vocalist și instrumentist înzestrat, Lenny Kravitz a fost desemnat câștigător al Premiului Grammy pentru "Best Male Rock Vocal Performance" 4 ani consecutivi (din 1999 până în 2002), deținând chiar recordul acestei categorii.