Kate Winslet va primi un premiu onorific din partea Festivalului de Film de la Toronto

Actrița în vârstă de 44 de ani va primi premiul onorific în cadrul unei gale virtuale. Lansat în 2019, premiul "Tribute Award" recunoaște și celebrează nume ce au contribuit puternic la industria cinematografică. Festivalul de Film de la Toronto a onorat cu acest premiu și alte personalități hollywoodiene, precum Joaquin Phoenix, Meryl Streep, Taika Waititi, Roger Deakins, David Foster sau regizorul Mati Diop.

"Prezența strălucitoare și convingătoare pe ecran a lui Kate continuă să captiveze, să distreze și să inspire atât audiența, cât și actori deopotrivă. De la primele ei roluri în <<Heavenly Creatures>>, <<Sense and Sensibility>> și <<Titanic>>, până la <<Revolutionary Road>>, <<The Reader>>, <<Mildred Pierce>> și <<Steve Jobs>>, ca să menționez câteva, prezența ei pe ecran este la fel de puternică și curajoasă ca personajele feminine pe care alege să le înfățișeze. Cea mai recentă interpretare a lui Kate, personajul Mary în <<Ammonite>> de Francis Lee, confirmă poziția ei ca fiind una dintre cele mai bune și mai respectate actrițe ale generației sale, iar noi suntem încântați să onorăm talentul său extraordinar la ediția din acest an a festivalul", a spus Joana Vicente, directorul executiv al Festivalului de Film de la Toronto.