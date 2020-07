Kanye West lansează un nou album, în plină campanie pentru alegerile prezidențiale

Kanye West va lansa săptămâna aceasta un nou album de studio. Indirect, rapper-ul confirmă astfel teoriile potrivit cărora s-ar folosi de candidatura sa la președinția SUA pentru a-și promova muzica.

Kanye West nu se dezminte de vechile obiceiuri și continuă să intrige publicul cu strategii de marketing ieșite din tipare. Considerat încă unul dintre candidații la președinția SUA, rapperul anunță lansarea unui nou material de studio.

Discul pe care Kanye îl va prezenta publicului în plină campanie electorală se numește "Donda" și ar trebui să apară pe piață vinerea aceasta, pe 24 iulie, potrivit unui mesaj publicat de Kanye pe Twitter și ulterior șters. La momentul respectiv, mesajul dezvăluia un tracklist ce conținea single-ul "Wash Us In The Blood", lansat în colaborare cu Travis Scott, însă într-un nou mesaj, publicat tot de Kanye, tracklistul nu mai include această colaborare.

Tracklistul albumului "Donda"

DONDA coming this Friday pic.twitter.com/HGibF3PHYf — ye (@kanyewest) July 21, 2020

În paralel cu această lansare, Kanye West merge înainte și cu candidatura sa la prezidențiale. Recent, acesta a încercat să-și convingă fanii să semneze o petiție pentru a-și putea înscrie numele pe buletinul de vot din Carolina de Sud. În final, a ratat, însă, șansa de a candida aici, nereușind să strângă cele 10,000 de semnături până la data limită de 20 iulie.

Kanye West a intrat, totuși, în vizorul companiilor care realizează sondaje pentru alegerile prezindențiale din Statele Unite. Deși nu se știe încă dacă anunțul rapper-ului de pe 4 iulie exprimă o intenție reală de a candida, specialiștii se uită deja la cifre. Aici găsiți detalii despre procentele obținute într-un sondaj realizat de Redfield & Wilton Strategies.

Unii dintre prietenii și membrii familiei lui Kanye îl suspectează pe acesta de bipolaritate, Elon Musk mărturisind la rândul său că nu îl mai simpatizează atât de mult pe rapper, pentru că îi despart "mai multe diferențe de opinie decât anticipase inițial".

Despre candidatura lui Kanye West a vorbit recent și Katy Perry, opinia sa fiind detaliată și argumentată în cadrul unui interviu.