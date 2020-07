Guvernul britanic permite ca unele producții cinematografice să fie scutite de regulile de carantină

În prezent, persoanele care călătoresc în Anglia trebuie să stea în carantină timp de două săptămâni, din momentul în care ajung în țară. Cu toate acestea, noul plan al guvernului le va permite membrilor indispensabili ai unei echipe de producție cinematografică sau de televiziune să nu respecte această regulă. În schimb, sunt nevoiți să fie cazați și să lucreze într-un mediu controlat timp de 14 zile, deplasându-se doar între locul de cazare și locul de filmare. De asemenea, trebuie să efectueze teste pentru coronavirus în mod regulat.

Noua mișcare guvernamentală vine în urma unei conversații purtate de secretarul de stat al Culturii, Oliver Dowden și Tom Cruise în ceea ce privește reluarea filmărilor producției "Mission: Impossible 7". Astfel, scutirea de la regula izolării va permite reluarea filmării la Warner Bros. Studios Leavesden, lângă Londra.

